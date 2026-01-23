WOŚP rozkręca Warszawę na maksa! Gwiazdy i masa atrakcji na błoniach PGE Narodowego

Celem zbiórki 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na wszystkich ulicach Warszawy będzie można spotkać część ze 120 tys. tegorocznych wolontariuszy. Pieniądze do puszek będą zbierać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępczynie i kilku burmistrzów dzielnic.
Warszawskie Aukcje WOŚP. Co można licytować?"
Warszawa grając z Orkiestrą uruchomiła też dziesiątki wyjątkowych aukcji przygotowanych przez dzielnice, instytucje i mieszkańców, w których można licytować nawet po finale WOŚP. Dzielnica Bielany proponuje voucher rodzinny na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal, Białołęka − przejażdżkę zabytkowym kultowym „maluchem” a w Wawerskim Centrum Kultury przed koncertem Oli Szwed o godz. 19 licytować będzie można lot balonem nad dzielnicą.
Miasteczko WOŚP na PGE Narodowym
W sobotę (24 stycznia) na błoniach PGE Narodowego w Warszawie ruszy miasteczko WOŚP. W godz. 10-20 będzie można tu skorzystać z wielu atrakcji, takich jak nauka pierwszej pomocy w namiocie „Ratujemy i Uczymy Ratować” czy konsultacji z dietetykiem w strefie PZU. Tradycyjnie pojawi się (niedawno widziany na pl. Defilad) Diabelski Młyn, a Mennica Polska będzie wybijać pamiątkowe żetony.
Od godz. 14 na wielkiej scenie na błoniach występ Lanberry rozpocznie cykl koncertów, przetykanych wystąpieniami Jurka Owsiaka i aukcjami. Kolejno na scenę wychodzić będą: Łydka Grubasa (godz. 14.40), IGO (godz. 15.20), Nocny Kochanek (godz. 16), LemON (godz. 16.40), Lor (17.20), Happysad (godz. 18), Dżem (godz. 18.45), Ich Troje (godz. 19.25). A po występie Michała Wiśniewskiego o godz. 20 bezhukowe fajerwerki obwieszczą Światełko do Nieba.
Po tym widowisku na scenę wyjdzie zespół Myslovitz, a przed godz. 21 − siedmioosobowa grupa ze Słowacji − Hel'enine Oči. Warszawski finał WOŚP 2026 zakończy koncert Tabu.