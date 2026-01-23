WOŚP rozkręca Warszawę na maksa! Gwiazdy i masa atrakcji na błoniach PGE Narodowego

Celem zbiórki 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na wszystkich ulicach Warszawy będzie można spotkać część ze 120 tys. tegorocznych wolontariuszy. Pieniądze do puszek będą zbierać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępczynie i kilku burmistrzów dzielnic.

Warszawskie Aukcje WOŚP. Co można licytować?"

Warszawa grając z Orkiestrą uruchomiła też dziesiątki wyjątkowych aukcji przygotowanych przez dzielnice, instytucje i mieszkańców, w których można licytować nawet po finale WOŚP. Dzielnica Bielany proponuje voucher rodzinny na zwiedzanie walcowni Huty ArcelorMittal, Białołęka − przejażdżkę zabytkowym kultowym „maluchem” a w Wawerskim Centrum Kultury przed koncertem Oli Szwed o godz. 19 licytować będzie można lot balonem nad dzielnicą.

Miasteczko WOŚP na PGE Narodowym

W sobotę (24 stycznia) na błoniach PGE Narodowego w Warszawie ruszy miasteczko WOŚP. W godz. 10-20 będzie można tu skorzystać z wielu atrakcji, takich jak nauka pierwszej pomocy w namiocie „Ratujemy i Uczymy Ratować” czy konsultacji z dietetykiem w strefie PZU. Tradycyjnie pojawi się (niedawno widziany na pl. Defilad) Diabelski Młyn, a Mennica Polska będzie wybijać pamiątkowe żetony.

Od godz. 14 na wielkiej scenie na błoniach występ Lanberry rozpocznie cykl koncertów, przetykanych wystąpieniami Jurka Owsiaka i aukcjami. Kolejno na scenę wychodzić będą: Łydka Grubasa (godz. 14.40), IGO (godz. 15.20), Nocny Kochanek (godz. 16), LemON (godz. 16.40), Lor (17.20), Happysad (godz. 18), Dżem (godz. 18.45), Ich Troje (godz. 19.25). A po występie Michała Wiśniewskiego o godz. 20 bezhukowe fajerwerki obwieszczą Światełko do Nieba.

Po tym widowisku na scenę wyjdzie zespół Myslovitz, a przed godz. 21 − siedmioosobowa grupa ze Słowacji − Hel'enine Oči. Warszawski finał WOŚP 2026 zakończy koncert Tabu.

Bydgoszcz znów najlepsza! Ponad 270 osób wiosłowało dla WOŚP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.