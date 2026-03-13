Potrącił busem 70-latka, mężczyzna zginął na miejscu. Wstrząsające ustalenie policji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-13 10:18

Tragiczny wypadek w gminie Nowe Miasto. 54-letni kierowca busa potrącił pieszego. Niestety, życia 70-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Szybko wyszło na jaw, że kierowca Mercedesa w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Wstrząsające ustalenie policji!

Potrącił busem 70-latka, mężczyzna zginął na miejscu. Wstrząsające ustalenie policji

i

Autor: KPP w Grójcu/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek na Mazowszu

Do tragedii na drodze doszło w środę, 11 marca, około godz. 18:30 w gminie Nowe Miasto. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem Mercedes Sprinter 54-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego, jadąc drogą powiatową w obszarze zabudowanym, potrącił pieszego - przekazała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Niestety, życia 70-letniego pieszego nie udało się uratować. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu.

Potrącił busem 70-latka, mężczyzna zginął na miejscu. Wstrząsające ustalenie policji

i

Autor: KPP w Grójcu/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Chciał pomóc, doszło do dramatycznego wypadku. Rodzice 17-letniego Dominika zab…

Kierowca z zakazem

Policjanci przebadali 54-letniego kierowcę na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano również krew do badań na zawartość narkotyków.

Jak się okazało, 54-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Ma bowiem sądowy zakaz kierowania pojazdami!

Polecany artykuł:

Kolejki jak za PRL-u, a listonosz zostawia awizo albo nic. Tak nie działa Poczt…

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu tragicznego zdarzenia grójeccy policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. - Przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności i przyczyny zdarzenia - poinformowała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska.

Polecany artykuł:

Zmiana rozkładów wszystkich tramwajów w Warszawie. ZTM podał datę
80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu
Sonda
Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERTELNY WYPADEK
POTRĄCONY PIESZY
POLICJA GRÓJEC