Stolicę opanują biegacze. Zamknięte ulice, duże zmiany w komunikacji miejskiej

W sobotę, 24 stycznia, odbędzie się 20. Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”, startujący z błoni PGE Narodowego.

Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę, co spowoduje zamknięcia ulic i zmiany w komunikacji miejskiej od 11:00 do 14:00.

Autobusy linii 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202 pojadą objazdami.

Sprawdź szczegółową listę zamkniętych ulic i tras objazdów, aby uniknąć utrudnień!

20. Bieg „Policz się z cukrzycą”

W sobotę, 24 stycznia, punktualnie o godz. 12 z błoni PGE Narodowego wystartują uczestnicy 20. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Biegacze pokonają 5-kilometrową trasę. Pobiegną ulicami Siwca, Wybrzeże Szczecińskie i przez Most Świętokrzyski, zawrócą na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie i z powrotem wbiegną na most, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie do Portu Praskiego, gdzie zawrócą i dalej pobiegną ulicami Zamoście, Sokolą, ponownie Wybrzeże Szczecińskie do „starej” Sokolej.

Ulice zamknięte, autobusy na objazdach

Ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Trasa biegu będzie zamknięta już od godz. 11. Utrudnienia potrwają do godz. 14. W tym czasie kierowcy nie przejadą ulicami:

Sokolą i Zamoście, od Targowej do Wybrzeża Szczecińskiego

Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie, od Okrzei do Mostu Poniatowskiego

Wybrzeże Kościuszkowskie, od Zajęczej do Tamki

Tamką, od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego

Mostem Świętokrzyskim

i Autor: um.warszawa.pl/ Materiały prasowe

Autobusy na objazdach

Objazdami pojadą autobusy linii: 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202.

102, 125, 202

w kierunku Metro Stadion Narodowy: od skrzyżowania Targowa/Zamoyskiego: Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08;

w kierunku PKP Olszynka Grochowska, Międzylesie, PKP Gocławek: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08 – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego i dalej swoimi trasami;

118

tylko w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Dobra/Tamka: Dobra – MARIENSZTAT;

127

tylko w kierunku Browarna: od skrzyżowania Dobra/Tamka: Dobra – Lipowa i dalej swoją trasą;

146, 147

w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska): od ronda Waszyngtona: Al. Zieleniecka – Zamoyskiego i dalej swoimi trasami;

w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska): od skrzyżowania Targowa/Zamoyskiego: zawrotka w kierunku Al. Zielenieckiej – Targowa – Al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona i dalej swoimi trasami;

162

w kierunku Pl. Hallera: od skrzyżowania Tamka/ Dobra: Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Nowy Zjazd – Most Śląsko-Dąbrowski – Al. Solidarności – Targowa i dalej swoją trasą;

w kierunku EC Siekierki: od skrzyżowania Targowa/ Al. Solidarności: Al. Solidarności – Most Śląsko-Dąbrowski – Grodzka – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Zajęcza i dalej swoją trasą.

