PGE Narodowy ma już 17 lat! Zobacz, jak powstawał kultowy stadion w Warszawie [ZDJĘCIA]

Stadion Dziesięciolecia, popularnie zwany "Dekadą", przez lata był ważnym miejscem dla sportu i kultury w Warszawie. Jednak z biegiem czasu obiekt przestał spełniać nowoczesne standardy i wymagania. Budowa PGE Narodowego była więc nie tylko inwestycją w infrastrukturę sportową, ale również szansą na stworzenie nowoczesnego centrum, które mogłoby gościć najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą.

Decyzja o budowie nowego stadionu zapadła po przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa do organizacji UEFA EURO 2012. Wkrótce po tym rozpoczęto prace projektowe i przygotowania terenu Stadionu Dziesięciolecia, który miał ustąpić miejsca nowoczesnej arenie wielofunkcyjnej.

7 października 2008 roku na placu budowy pojawiły się pierwsze ekipy – ponad 100 jednostek specjalnych i transportowych oraz blisko 200 pracowników, którzy rozpoczęli realizację jednej z największych inwestycji sportowych w historii kraju.

Prace budowlane trwały kilka lat i były ogromnym wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym. Od tamtej pory PGE Narodowy stał się miejscem, w którym odbywają się najważniejsze wydarzenia sportowe, koncerty i inicjatywy społeczne w kraju. Po 17 latach od rozpoczęcia budowy stadion nadal pełni kluczową rolę w życiu miasta – rozwija się, zmienia i towarzyszy kolejnym pokoleniom kibiców, miłośników muzyki i uczestników wydarzeń.

Na PGE Narodowym odbywają się mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej, koncerty światowych gwiazd, a także liczne imprezy kulturalne i społeczne. Stadion jest również otwarty dla zwiedzających, którzy mogą poznać jego historię i architekturę.