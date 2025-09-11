Na specjalnie zaprojektowanym torze, który powstanie na płycie stadionu, rywalizować będzie 40 zawodników z całego świata. Betonowe bandy, ciasne zakręty i precyzja wymagana na najwyższym poziomie sprawią, że każdy błąd może oznaczać koniec marzeń o zwycięstwie. To wydarzenie to jednak nie tylko sportowa rywalizacja.

Organizatorzy przygotowali widowisko, które wciągnie publiczność na wiele godzin. Fani motorsportu zobaczą efektowne pokazy, wystawy unikalnych samochodów oraz zapierający dech pokaz pirotechniczny.

W piątek (12 września) odbędą się kwalifikacje, natomiast w sobotę (13 września) zaplanowano wielki finał, który ma przyciągnąć tłumy kibiców.

Duże utrudnienia w komunikacji w Warszawie. Co czeka pasażerów?

Tak duże wydarzenie wiąże się jednak z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie.

Od piątkowego (12 września) popołudnia do zakończenia imprezy obowiązywać będą objazdy, zawieszenia przystanków i dodatkowe kursy. Już od soboty (13 września), od godziny 17, przystanek Rondo Waszyngtona 01 w kierunku mostu Poniatowskiego zostanie zawieszony, a w jego miejscu pojawi się zastępczy przystanek Rondo Waszyngtona 51. Uruchomione zostaną także dodatkowe przystanki Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02, które będą obsługiwały linie 146 i 147, a dzień wcześniej również linię E-1.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy linii 102, 125, 135, 146, 147, 202 oraz E-1 zostaną skierowane na trasy objazdowe, głównie przez Targową, Kijowską i Dworzec Wschodni.

Jak dojechać na Stadion Narodowy w Warszawie?

Na dojazd do stadionu przygotowano także wzmocnienia w komunikacji. 13 września uruchomione zostaną dodatkowe tramwaje linii 7 kursujące na trasie skróconej od placu Starynkiewicza do Alei Zielenieckiej.

Największe utrudnienia mogą wystąpić po zakończeniu zawodów. Około kwadrans przed końcem widowiska planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie − most Poniatowskiego − al. Poniatowskiego na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona.

Oznacza to również zatrzymanie ruchu tramwajowego pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona oraz ograniczenia dla samochodów indywidualnych na al. Zielenieckiej. Tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25, a także autobusy 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521 oraz linie nocne N22, N24 i N72 pojadą trasami objazdowymi. W przypadku całkowitego wyłączenia ruchu tramwajowego uruchomiona zostanie linia autobusowa Z99 kursująca między placem Narutowicza a Wiatraczną przez most Łazienkowski.

Dla ułatwienia podróży pasażerom wprowadzone zostaną dodatkowe przystanki tymczasowe. W rejonie ronda Waszyngtona funkcjonować będą przystanki 53 i 54 obsługujące linie 158, 521, N24 oraz Z99.

Na ul. Saskiej uruchomiony zostanie przystanek Adampolska 51 dla linii podstawowych i objazdowych, a także wspomnianej linii zastępczej. Pojawią się również dodatkowe przystanki stałe dla linii przyspieszonych − Adampolska 01 dla 521, Krucza 01 i 02 dla 507 i 521 oraz Plac Starynkiewicza 01 i 02 dla 504 i 521.

Po zakończeniu finałowych przejazdów uruchomiona zostanie komunikacja „rozwozowa”. Do dyspozycji kibiców będą dodatkowe kursy autobusów linii 138 w kierunku Bokserskiej i linii 509 w kierunku Winnicy oraz Gocławia. Metro linii M2 pojedzie częściej w stronę Bemowa, a tramwaje linii 9 i 26 wykonają dodatkowe kursy, by sprawnie rozwozić pasażerów w różne części miasta.

Organizatorzy i Zarząd Transportu Miejskiego apelują, by uczestnicy wydarzenia korzystali przede wszystkim z komunikacji miejskiej, zapoznali się wcześniej z objazdami i planowanymi zmianami, a także uzbroili się w cierpliwość.

