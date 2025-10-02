To największy stadion w Polsce, ale do europejskich gigantów mu daleko. Zobacz porównanie

Największym stadionem w Polsce jest PGE Narodowy w Warszawie. Obiekt powstał w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i od tamtej pory jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy. Stadion został zbudowany na miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia, który w czasach PRL-u pełnił rolę głównej areny sportowej kraju.
PGE Narodowy może pomieścić prawie 58 tysięcy widzów podczas wydarzeń sportowych. W przypadku koncertów i imprez masowych liczba miejsc zwiększa się – dzięki wykorzystaniu płyty stadionu – nawet do ponad 70 tysięcy osób. To sprawia, że jest to największa tego typu arena w Polsce zarówno pod względem pojemności, jak i nowoczesnej infrastruktury.
Stadion służy nie tylko do rozgrywania meczów piłkarskich. Odbywają się tu także:
- koncerty światowych gwiazd muzyki,
- wydarzenia kulturalne i społeczne,
- mecze reprezentacji Polski,
- zawody żużlowe, a zimą również lodowisko i targi.
PGE Narodowy jest stadionem o charakterze wielofunkcyjnym. Posiada rozsuwany dach, który pozwala na organizację imprez niezależnie od warunków pogodowych.
Choć PGE Narodowy jest bezkonkurencyjny, inne polskie miasta również mogą pochwalić się nowoczesnymi obiektami:
- Stadion Śląski w Chorzowie – około 55 tys. miejsc, znany z meczów kadry i koncertów, nazywany „Kotłem Czarownic”.
- Stadion Miejski we Wrocławiu – około 45 tys. miejsc, jeden z głównych obiektów Euro 2012.
- Stadion Energa Gdańsk (Polsat Plus Arena) – około 41 tys. miejsc, rozpoznawalny dzięki bursztynowej elewacji.
Choć PGE Narodowy w Warszawie jest największym stadionem w Polsce, w skali świata nie należy do obiektów rekordowych. Z pojemnością blisko 58 tysięcy widzów plasuje się raczej w średniej kategorii wśród europejskich aren. Dla porównania, Camp Nou w Barcelonie pomieści ponad 99 tysięcy kibiców, a Wembley Stadium w Londynie – około 90 tysięcy. Jeszcze większe wrażenie robią azjatyckie obiekty, jak Rungrado 1 Maja w Pjongjangu, który uchodzi za największy stadion piłkarski na świecie z miejscami dla ponad... 114 tysięcy osób! Mimo tego warszawski stadion wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą, funkcjonalnością i unikalnym, rozsuwanym dachem, dzięki czemu zyskał opinię jednej z najbardziej wszechstronnych aren Europy.