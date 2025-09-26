To największe miasto w Polsce. Nie chodzi o Warszawę

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-09-26 5:17

Warszawa kojarzy się jako największe polskie miasto – przede wszystkim dlatego, że mieszka tam najwięcej ludzi. Stolica liczy ponad 1,8 mln mieszkańców i jest najważniejszym centrum politycznym oraz gospodarczym kraju. Jednak pod względem powierzchni Warszawa nie zajmuje pierwszego miejsca. Największym polskim miastem jest... Gdańsk.

Ranking polskich miast pod względem powierzchni. To miasto wyprzedza stolicę

Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, zajmuje powierzchnię 683 km². To czyni go największym miastem w Polsce pod względem powierzchni administracyjnej. Duże rozmiary wynikają z tego, że w granice Gdańska wchodzą zarówno gęsto zabudowane dzielnice miejskie, jak i rozległe tereny zielone, lasy, a także obszary nadmorskie i portowe.

Warszawa ze swoją powierzchnią 517 km² plasuje się na drugim miejscu w kraju. Stolica ma ogromne znaczenie pod względem liczby mieszkańców i roli gospodarczej, jednak w kategorii powierzchni ustępuje Gdańskowi.

W zestawieniu największych polskich miast pod względem powierzchni znajdują się także:

  • Kraków – 327 km²,
  • Szczecin – 301 km².
  • Łódź – 293 km²,
  • Wrocław – 293 km²,

Dlaczego Gdańsk jest tak duży?

Na powierzchnię Gdańska wpływa jego unikalne położenie i rozwój historyczny. W granice administracyjne wchodzą nie tylko centrum i dzielnice mieszkaniowe, ale także tereny portowe, przemysłowe, fragmenty Wyżyny Gdańskiej, a nawet duże obszary zielone i pas nadmorski. To sprawia, że Gdańsk jest wyjątkowym połączeniem miasta portowego, turystycznego i metropolii z dostępem do morza.

Gdańsk
10 zdjęć
