Sztuczna inteligencja wytypowała 10 najpiękniejszych miast w Polsce, wśród których znalazły się metropolie i mniejsze miejscowości.

Na liście, która zaskakuje różnorodnością, ujęto Lublin, doceniony za swoją multikulturową atmosferę, oraz Sandomierz, zwany "małym Rzymem".

Zastanawiasz się, które miasta znalazły się na podium i co sprawiło, że to właśnie "Polska Wenecja" i nadbałtycki klejnot wyróżniły się na tle innych?

Polska to kraj pełen kontrastów i niezwykłej różnorodności. Każde miasto ma swoją historię, legendy i wyjątkowy klimat, który sprawia, że chce się tam wracać. Spacerując po uliczkach przeróżnych miejscowości, można podziwiać ślady średniowiecznych murów, renesansowe rynki, barokowe kościoły, a także nowoczesne dzielnice pełne energii i innowacji. Oczywiście nie da się ukryć, że Polska to również spotkanie kultur, więc jak można się domyślać, każde miasto ma coś, co wyróżnia je na tle innych. Które jednak metropolie w naszym kraju są najpiękniejsze? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która wygenerowała listę 10 miejscowości - kto znalazł się na podium?

Najpiękniejsze miasta w Polsce

Miasta w Polsce są różnorodne i oczywiście każde z nich jest wyjątkowe oraz piękne. Które jednak metropolie mogą pochwalić się mianem najpiękniejszych? AI przygotowało nam 10 miast, a na miejscu ostatnim uplasował się urokliwy Lublin. Stolica województwa podlaskiego bez wątpienia zachwyca atmosferą, w której przeplatają się tradycje polskie, żydowskie i kresowe. Stare Miasto z brukowanymi uliczkami, klimatyczne kawiarnie i bogata historia czynią z niego wyjątkowe miejsce na mapie Polski.

Nieco wyżej bowiem miejsce 9 powędrowało do Sandomierza nazywanego "małym Rzymem". Według AI położony na siedmiu wzgórzach Sandomierz to miasto pełne zabytków, pięknych widoków i urokliwych wąwozów lessowych, a każdy spacer jego uliczkami to podróż w czasie. Jesteście ciekawi dalszej części rankingu? Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej!

Najlepsze miasta do życia w Polsce

Wiemy już, które miasta w Polsce są najładniejsze, natomiast gdzie żyje się najlepiej? Na to pytanie w ostatnim czasie odpowiedział portal Business Insider, tworząc najnowszy ranking miast najlepszych do życia.