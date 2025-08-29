Najlepsze miasta do życia w Polsce. Nowa edycja rankingu. Na podium zaskoczenie

Nowy ranking Business Insider wskazuje najlepsze miasta do życia w Polsce, a tegoroczne wyniki przyniosły spore zaskoczenie.

Katowice po raz pierwszy w historii rankingu zdobyły pierwsze miejsce, wyprzedzając dotychczasowych liderów.

Miasto triumfowało dzięki najniższemu bezrobociu, najwyższym zarobkom i korzystnym cenom mieszkań.

Sprawdź, które miasta znalazły się na podium i co zaskoczyło ekspertów!

Wybrano najlepsze miasta do życia w Polsce

Co roku w mediach publikowane są zestawienia pokazujące, w których miastach w Polsce żyje się najlepiej. Takie rankingi nie tylko wzbudzają ciekawość mieszkańców, ale też pozwalają porównać jakość życia w różnych regionach kraju. Dzięki nim możemy zobaczyć także, które metropolie rozwijają się najbardziej dynamicznie, a które zmagają się z problemami. To także cenna wskazówka dla osób planujących zmianę miejsca zamieszkania czy inwestycje na rynku nieruchomości. W ostatnim czasie pojawił się najnowszy ranking portalu Business Insider dotyczący najlepszych miast wojewódzkich do życia. Tegoroczne zestawienie przyniosło sporo zaskoczeń!

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Metodologia rankingu

Ranking Business Insider powstaje regularnie i obejmuje największe miasta wojewódzkie w Polsce. Pod uwagę brane są dane z oficjalnych źródeł:

GUS – bezrobocie, średnie wynagrodzenia, przestępczość, liczba mieszkańców,

NFZ – dostępność lekarzy i czas oczekiwania na wizyty,

GIOŚ – jakość powietrza,

Morizon – ceny mieszkań.

W edycji 2025 nowością jest jednak poszerzona analiza kolejek do lekarzy w dziesięciu specjalizacjach, m.in. do kardiologa, ortopedy, okulisty czy dermatologa.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Najnowszy ranking [LISTA]

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Katowice triumfują!

Katowice zostały uznane za najlepsze miasto do życia w Polsce w najnowszym rankingu przygotowanym przez Business Insider. To pierwszy raz w historii zestawienia, gdy stolica województwa śląskiego znalazła się na pierwszym miejscu, wyprzedzając dotychczasowych liderów.

Zwycięstwo Katowic to więc symbol przemiany miasta - z dawnej stolicy przemysłu ciężkiego w nowoczesną metropolię z silną gospodarką, wysokimi zarobkami i atrakcyjnym rynkiem mieszkaniowym. Miasto okazało się najlepsze w aż trzech kluczowych wskaźnikach:

najniższe bezrobocie w Polsce,

najwyższe przeciętne wynagrodzenia,

najkorzystniejszy stosunek ceny mieszkań do zarobków.

To właśnie te dane przesądziły o zwycięstwie Katowic, mimo że w kwestiach pozafinansowych – jak przestępczość i jakość powietrza – stolica Śląska znalazła się na końcu tabeli. Pełną listę rankingu znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.

