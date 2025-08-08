Ranking najbiedniejszych miasteczek Podkarpacia. Oto, kto znalazł się na liście

Ranking zamożności samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" wskazuje najbiedniejsze miasteczka na Podkarpaciu, bazując na dochodzie per capita.

Mniejsze podkarpackie miejscowości zmagają się z problemami finansowymi z powodu braku inwestycji, odpływu mieszkańców i niskiej aktywności gospodarczej.

Ograniczone budżety samorządów utrudniają inwestycje w infrastrukturę, co dodatkowo obniża atrakcyjność tych miast dla mieszkańców i firm.

Które miasteczka na Podkarpaciu są najbiedniejsze?

Województwo podkarpackie to region o bogatej historii, pięknych krajobrazach i silnych lokalnych tradycjach. Niestety za tym malowniczym obrazem często kryją się realne problemy - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, które zmagają się z odpływem mieszkańców, niskimi dochodami własnymi i ograniczonymi możliwościami rozwoju.

To właśnie takie lokalizacje, mimo ogromnego potencjału i zaangażowania mieszkańców pozostają w cieniu większych ośrodków. Ich sytuację najlepiej widać w corocznych rankingach zamożności, gdzie różnice pomiędzy poszczególnymi samorządami bywają ogromne.

Najbiedniejsze miasteczka w województwie podkarpackim

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało w lipcu coroczny ranking zamożności polskich samorządów. Dzięki ich zestawieniu jesteśmy w stanie określić m.in. to, które miejscowości w województwie podkarpackim należą do najbiedniejszych, czyli gdzie dochód per capita jest najniższy. W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę najbiedniejszych miast na Podkarpaciu.

Najbiedniejsze miasta na Podkarpaciu

Dlaczego jedne miasta są biedne, a inne się rozwijają?

Na mapie Polski bardzo wyraźnie widać nierównomierny rozwój gospodarczy. Podczas gdy niektóre miasta dynamicznie się rozwijają, przyciągają inwestorów, budują infrastrukturę i poprawiają jakość życia mieszkańców, inne - szczególnie te mniejsze - z roku na rok mają coraz większe problemy finansowe. Z czego to wynika? Powodów jest kilka:

Brak dużych zakładów pracy i inwestycji

Odpływ młodych mieszkańców

Niska aktywność gospodarcza

Ograniczony budżet samorządów.

Im mniejsze dochody własne, czyli te pochodzące z lokalnych podatków i opłat, tym trudniej inwestować w drogi, oświatę, kulturę czy rozwój infrastruktury. A brak inwestycji z kolei sprawia, że miasto staje się mniej atrakcyjne dla nowych mieszkańców i firm.