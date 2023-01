Niesamowity gest MZA w Warszawie. Zrobili to przed finałem WOŚP. Wszystko widać z drona [WIDEO]

9-letnia Lenka ma nowe serce! "Pójdę do szkoły, będę normalnym dzieckiem"

"To prawdopodobnie najpiękniejsza rzecz, jaką zobaczycie dziś w internecie... Znów zagraliśmy z WOŚP i to w jakim stylu!" - informuje MZA w mediach społecznościowych. Faktycznie, widok tego, co zrobili pracownicy MZA na kilka dni przed 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, robi wrażenie. Kierowcy autobusów miejskich pokazali naprawdę OGROMNE serce!

"Na zajezdni przy ul. Stalowej powstało ogromne, ponad 60-metrowe serce, stworzone z 34 autobusów" - wyjaśnia MZA. "Pomóżcie nam rozesłać je w świat" - apeluje spółka.

Takie akcje MZA związane z finałami WOŚP, cieszą się popularnością. W 2020 roku spółka ułożyła z autobusów gigantyczny napis "SIEMA".

Stołeczna spółka aktywnie wspiera działania WOŚP. MZA bierze również udział w licytacjach. Nadal jest szansa, by na aukcji WOŚP wylicytować dzień z funkcjonariuszami Nadzoru Ruchu MZA.

31. Finał WOŚP w Warszawie

W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". W stolicy powstało aż 99 sztabów WOŚP! W niedzielę Warszawę zaleją wolontariusze, którzy z uśmiechem na ustach i puszkami w ręku. Będzie głośno i radośnie, a atrakcji nie zabraknie. Ulice Warszawy przemierzą uczestnicy biegu odbędzie "Policz się z cukrzycą". Na Białołęce odbędzie się Mecz Gwiazd i Regaty Wioślarskie. Z kolei na Pradze-Południe koncert zespołu Bloody Mess i charytatywne licytacje. Sercem wydarzeń będzie jednak pl. Bankowy. To tam powstała główna scena 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie na niej przez cały dzień występować będą znani i lubiani artyści, m.in. Lemon, Transgresja, Mrozu i Hańba. Z kolei punktualnie o godz. 20 odbędzie się tradycyjne "Światełko do nieba".