Nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku przekazuje na licytacje związane ze sobą przedmioty. W minionych latach był już megafon, bluza Campusu, a także plakat, który rozpętał burzę. W tym roku Rafał Trzaskowski zaskoczył swoją decyzją. Na licytacji WOŚP można wylicytować ślub udzielony przez Prezydenta Warszawy w jednej z czterech lokalizacji w stolicy!

„Są co najmniej 2 przypadki, w których serce jest najważniejsze. To ślub z ukochaną osobą oraz finał WOŚP. W tym roku możecie połączyć jedno i drugie i wylicytować ślub, którego udzielę Wam w jednej z 4 lokalizacji w Miasto Stołeczne Warszawa. Zapraszam do licytacji!” - napisał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.

Zwycięzcy licytacji będą mogli wybrać na miejsce ceremonii jedną z czterech lokalizacji na terenie stolicy: Park Fontann, Pawilon Edukacyjny Kamień, Park Rydza Śmigłego lub Pałac Kultury i Nauki.

Co ważne, liczba osób biorących udział w realizacji aukcji: 2 + goście do ustalenia, a termin ślubu powinien wypadać od maja do sierpnia 2023 roku.

Link do licytacji publikujemy TUTAJ.

31. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy

Po pandemicznej przerwie główna scena finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraca na pl. Bankowy w Warszawie. W niedzielę, 29 stycznia, WOSP zagra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. Na finałowej scenie przez cały dzień występować będą artyści, m.in. Lemon, Transgresja, Mrozu i Hańba. Z kolei punktualnie o godz. 20 odbędzie się tradycyjny pokaz świetlno-pirotechniczny „Światełko do nieba”.