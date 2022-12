Coraz mniej ślubów w stolicy! Warszawiacy polubili uroczystości w plenerze

Coraz mniej ślubów w Warszawie

Minął rok od słynnego ślubu w Parku Fontann, którego młodym udzielał osobiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wspominając to wydarzenie postanowiliśmy sprawdzić, jak przedstawiają się statystyki ślubów za ten rok i w ostatniej dekadzie w stolicy. Te niektórych mogą zaskoczyć, a nawet zszokować.

Z danych udostępnionych nam przez stołeczny ratusz wynika, że drastycznie spada liczba zalegalizowanych związków małżeńskich w Warszawie! Jeszcze w 2014 r. liczba ślubów w Warszawie wynosiła 6557, z czego 3374 to były śluby wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, czyli śluby konkordatowe zawierane w kościołach, a 3479 stanowiły śluby zawarte w USC. Był to zarazem ostatni rok, kiedy młodych par składających przysięgi przed Bogiem w świątyni było więcej niż tych przyrzekających sobie wierność w obecności urzędnika.

Młodzi wolą ślub w urzędzie niż w kościele

W kolejnych latach coraz większą popularnością cieszyły się śluby cywilne. W latach 2019–2021 stanowiły one aż 61 proc. wszystkich zawartych w Warszawie. Z kolei w roku 2022, tylko do końca października, w stolicy zawarto 4402 śluby, z czego aż 2758 udzielili urzędnicy. Księża zaś zaledwie 1644. Dlaczego tak się dzieje?

- Zdecydowaliśmy się na ślub z powodu możliwości szybkiego zawarcia związku małżeńskiego bez konieczności odbywania nauk przedmałżeńskich, które zajmują dużo czasu - mówią nam Paulina i Piotr Pruchyńscy, którzy pobrali się w USC na Starym Mieście w Warszawie. - Aktualne wydarzenia w Kościele katolickim każą postawić pytanie, czy księża są godni udzielania sakramentu małżeństwa, gdyż sami nie są czyści w stosunku do Boga - dodają.

Coraz więcej ślubów w plenerze

Za ślubem cywilnym przemawia też możliwość urządzenia go poza budynkiem urzędu, na co decyduje się coraz więcej par w Warszawie. Kościół, mimo że ma do tego możliwości, rzadko godzi się na takie rozwiązanie. Nie jest tajemnicą, że urzędnicy są dużo bardziej otwarci na spełnianie ślubnych marzeń niż duchowni. W 2020 r. w Warszawie udzielono 175 ślubów poza budynkami USC. Do końca października w 2022 r. było ich już 349! Warszawiacy przyrzekali sobie miłość m.in. w pałacu Czapskich, willi Żabińskich na terenie zoo, w Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałacu Kultury i Nauki.

Poniżej publikujemy pełne statystyki dotyczące ślubów w Warszawie.

Co więcej, w galerii zdjęć umieściliśmy listę nietypowych miejsc na ślub w Warszawie, którą przekazał nam ratusz. Niektóre z nich mogą zadziwić!

i Autor: dane ze stołecznego ratusza Coraz mniej ślubów w stolicy! Warszawiacy polubili uroczystości w plenerze