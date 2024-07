Spływy kajakowe w Małopolsce. Przedstawiamy najlepsze trasy regionu

To tajemnicze miejsce w Małopolsce wygląda baśniowo. Nie wolno tam wchodzić! "To nie są Malediwy"

Gdzie na kajaki? W tym roku wybierz trasy w Małopolsce

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce. Co roku w okresie wakacyjnym województwo odwiedza wielu turystów, którzy korzystają z lokalnych atrakcji. Najwięcej osób udaje się do Krakowa, bowiem w mieście czeka sporo aktywności różnego rodzaju dla każdego. Jeśli jednak chcesz uciec od zgiełku miasta i skorzystać z kontaktu z naturą, spływ kajakowy będzie idealnym pomysłem! Na terenie Małopolski tras kajakowych jest naprawdę sporo, które więc wybrać? W naszej galerii poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Bezpieczeństwo podczas spływu kajakowego. Tak przygotuj się do przygody

Jeśli wybierasz się na spływ kajakowy, pamiętaj, by odpowiednio się do niego przygotować. To aktywność nad wodą, więc zabierz ze sobą kapok oraz odpowiednie ubrania - powinny być wygodne oraz szybkoschnące. Dodatkowo przed rozpoczęciem spływu sprawdź dokładnie trasę, a podczas trwania przygody unikaj zbliżania się do innych kajaków, bowiem może to doprowadzić do swego rodzaju kolizji. Jeśli prognozy pogody zapowiadają upał i słońce, nie zapomnij o wodzie oraz kremie z filtrem, który ochroni skórę przed poparzeniami.