Szokująca interwencja w Warszawie. Strażacy wyważyli drzwi. Pijani rodzice, półroczne dziecko w szpitalu

Co będzie dalej?

To wyjątkowa lokalizacja

Warszawa, Targówek. Krzyki i płacz dziecka. Pijani rodzice zatrzymani

Ubiegłotygodniowa interwencja policjantów z Targówka przyprawia o ciarki. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego mężczyzny. Zaniepokojeni sąsiedzi słyszeli krzyki i płacz dziecka. Policjanci, nie mogąc dostać się do mieszkania, wezwali strażaków. To, co zastali w środku, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.

W mieszkaniu znajdowali się rodzice i ich półroczne dziecko oraz znajoma rodziny. Od wszystkich dorosłych czuć było silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 41-letnia matka miała ponad promil w wydychanym powietrzu, a jej 29-letni mąż 0,8 promila. Mężczyzna był agresywny, więc policjanci musieli go obezwładnić.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Atak nożem na Placu Bankowym w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziecko przewieziono do szpitala

Na miejsce wezwano również ratowników medycznych, którzy zdecydowali o przewiezieniu dziecka do szpitala. Tam, zanim lekarze zajęli się maluchem, policjanci otoczyli go opieką. "Dziecko w ich ramionach się uspokoiło".

Ojciec usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną

29-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ zarzuty za znęcanie się nad żoną. "Za to przestępstwo 29-latkowi może grozić kara pozbawienia wolności do lat 5" - informują policjanci. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, otrzymał nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do partnerki.

Sprawą opieki nad dzieckiem zajął się sąd rodzinny i nieletnich. To on zadecyduje o przyszłości malucha. Materiały z interwencji trafiły do Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.