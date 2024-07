W polskiej polityce jedną z lubianych par matka - córka jest Agata Duda i Kinga Duda. Chociaż obie nie pokazują się często razem, to faktem jest, że w czasie kampanii wyborczych, w których działał Andrzej Duda, obie go wspierały. Pojawiały się na konwencjach i wieczorach wyborczych. Łatwo było zauważyć, że gdy mama i córka są razem, to ich stylizacje współgrają. Nie tylko obie nosiły podobne fasony i kroje, ale ich ubrania miały podobne kolory. Przykład? Wystarczy wspomnieć pierwszą konwencję Andrzeja Dudy w 2015 roku, podczas której Polacy poznali jego żonę i córkę. Obie panie postawiły wówczas na klasykę: biel i czerń. Agata Duda założyła wówczas białą koszulę i czarne spodnie, zaś Kinga biały kostium i białą bluzkę. W czasie wieczoru wyborczego w 2015 roku obie natomiast wybrały mocny róż: Agata Duda różową sukienkę z paskiem, a Kinga różowy żakiet przełamujący klasyczną stylizację: białą koszulę i czarne spodnie.

Pięć lat później, w 2020 roku, w czasie wieczoru wyborczego natomiast obie wyglądały niemal identycznie w białych, prostych garniturach. Można zaryzykować twierdzenie, że ubierają się podobnie, bo mają podobny typ urody, a Agata Duda w młodości wyglądała jak jej córka teraz.

Co na to fachowiec? O opinię na temat stylu pierwszej damy i pierwszej córki poprosiliśmy eksperta - stylistę Daniela Jacoba Daliego: - W ranking modowym matki i córki zdecydowanie wygrywa pierwsza dama. Jest styl na przestrzeni ostatnich lat zmienił się diametralnie na plus, co spowodowało, że w tyle zostawiła swoją córkę. Agata ubiera się bardziej elegancko, z klasą i każdy jej outfit jest dopasowany do figury. Niestety Kinga od lat nie zmieniła nic w swoim ubiorze i postała wierna modzie sprzed lat, która nie ma nic wspólnego z obecnie panującymi trendami.

