Wyszedł na spacer z psem, w polu znalazł nieprzytomną kobietę. "Nie daje oznak życia"

W Świniotopie przechodzień z psem znalazł nieprzytomną kobietę w polu.

Mężczyzna natychmiast wezwał pomoc i rozpoczął reanimację, ratując jej życie.

Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, przetransportowana śmigłowcem LPR.

Zziębnięta kobieta leżała w polu

"W polu leży kobieta, jest nieprzytomna i nie daje oznak życia" - takie zgłoszenie w niedzielę poderwało służby na nogi. Mężczyzna, który podczas spaceru z pupilem w miejscowości Świniotop znalazł nieprzytomną kobietę, zachował zimną krew. Jak informuje policja, natychmiast przystąpił do udzielania jej pomocy przedmedycznej i wezwał służby ratunkowe. Jego reakcja była wzorcowa!

Reanimacja i transport śmigłowcem LPR

Na miejsce zdarzenia szybko dotarł patrol. Funkcjonariusze przejęli reanimację od przechodnia i kontynuowali ją do czasu przyjazdu ratowników.

„Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego po przyjeździe podjęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego” - relacjonuje mł. asp. Ilona Puścian. Ze względu na ciężki stan poszkodowanej, podjęto decyzję o przetransportowaniu jej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) do szpitala.

W związku z niskimi temperaturami, policja apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na osoby narażone na wychłodzenie. „Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz” - podkreśla mł. asp. Ilona Puścian.

Zachowaj czujność i reaguj w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje pomocy:

Zwracaj uwagę na osoby starsze i samotne.

Nie ignoruj osób pod wpływem alkoholu, które znajdują się na zewnątrz.

Pamiętaj, że jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.