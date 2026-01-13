Wyszedł na spacer z psem, w polu znalazł nieprzytomną kobietę. "Nie daje oznak życia"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-13 8:19

W miejscowości Świniotop (pow. wyszkowski) przechodzień, spacerując ze swoim psem, natknął się na leżącą w polu nieprzytomną kobietę. Jego szybka reakcja i natychmiastowe wezwanie służb ratunkowych uratowały jej życie. Została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala.

Mróz atakuje Godów. Co pr.jpg

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Lewy górny róg obrazu zajmuje gęsta sieć nagich gałęzi drzewa pokrytych szronem, tworząc biało-czarny wzór na tle jasnoszarego, pochmurnego nieba z jaśniejszym obszarem w lewym górnym rogu. Pod gałęziami, po lewej stronie, widać pole pokryte białym śniegiem, z rzadkimi, zasypanymi trawami i krzewami. Śnieżna droga, z dwoma ciemniejszymi śladami kół, biegnie przez środek obrazu, zakręcając w prawo w oddali i prowadząc do wioski z widocznymi domami o czerwonych i brązowych dachach.
Super Express Google News
  • W Świniotopie przechodzień z psem znalazł nieprzytomną kobietę w polu.
  • Mężczyzna natychmiast wezwał pomoc i rozpoczął reanimację, ratując jej życie.
  • Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, przetransportowana śmigłowcem LPR.

Zziębnięta kobieta leżała w polu

"W polu leży kobieta, jest nieprzytomna i nie daje oznak życia" - takie zgłoszenie w niedzielę poderwało służby na nogi. Mężczyzna, który podczas spaceru z pupilem w miejscowości Świniotop znalazł nieprzytomną kobietę, zachował zimną krew. Jak informuje policja, natychmiast przystąpił do udzielania jej pomocy przedmedycznej i wezwał służby ratunkowe. Jego reakcja była wzorcowa!

Reanimacja i transport śmigłowcem LPR

Na miejsce zdarzenia szybko dotarł patrol. Funkcjonariusze przejęli reanimację od przechodnia i kontynuowali ją do czasu przyjazdu ratowników.

„Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego po przyjeździe podjęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego” - relacjonuje mł. asp. Ilona Puścian. Ze względu na ciężki stan poszkodowanej, podjęto decyzję o przetransportowaniu jej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) do szpitala.

Potężny atak zimy w Polsce

Polecany artykuł:

Na zewnątrz siarczysty mróz, w aucie uwięziony pies. „Ciałem zwierzęcia wstrząs…

W związku z niskimi temperaturami, policja apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na osoby narażone na wychłodzenie. „Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz” - podkreśla mł. asp. Ilona Puścian.

Zachowaj czujność i reaguj w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje pomocy:

  • Zwracaj uwagę na osoby starsze i samotne.
  • Nie ignoruj osób pod wpływem alkoholu, które znajdują się na zewnątrz.
  • Pamiętaj, że jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.

Polecany artykuł:

Zima w Warszawie, jakiej nie było od dawna! Służby nie nadążają z odśnieżaniem.…
Zimowe utrudnienia w Warszawie
38 zdjęć
Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki