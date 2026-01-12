Na zewnątrz siarczysty mróz, w aucie uwięziony pies. „Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-12 16:19

Totalna bezmyślność właściciela psa. Mimo silnego mrozu zostawił zwierzę zamknięte w aucie na parkingu! Czworonoga przed zamarznięciem uratowali strażnicy miejscy wraz z policjantami. Rudy kundelek trafił do miejskiego Schroniska na Paluchu.

Na zewnątrz siarczysty mróz, w aucie uwięziony pies. „Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze”

i

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W czwartek, 8 stycznia, na warszawskim Targówku, straż miejska interweniowała w sprawie psa zamkniętego w samochodzie na mrozie.
  • Zwierzę było apatyczne i drżało z zimna, a szyby samochodu pokrywał szron.
  • Funkcjonariusze wybili szybę, by ratować psa, który trafił do Schroniska Na Paluchu.

Warszawa Targówek. Pies zamknięty w aucie na mrozie

Było czwartkowe przedpołudnie 8 stycznia, gdy strażnicy miejscy zostali zaalarmowani o psie, który głośno ujadał zamknięty w aucie zaparkowanym przy ul. Bartniczej. Po niespełna 15 minutach funkcjonariusze byli już na miejscu. Rzeczywiście zastali czworonoga zamkniętego w samochodzie, jednak zwierzę nie ujadało. Wręcz przeciwnie - zachowywało się niepokojąco apatycznie. „Pies nie reagował ani na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką. Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze, a szyby auta od wewnątrz pokryte były parą i zachodziły szronem” - przekazała Straż Miejska.

Polecany artykuł:

Chciał spalić żonę żywcem?! Wziął kanister i podłożył ogień. Dwie osoby w szpit…

Pies uratowany!

Strażnicy wezwali na miejsce policję. Z uwagi na niską temperaturę powietrza funkcjonariusze nie czekali, aż zjawi się właściciel psa i auta. Wybili jedną z szyb w pojeździe i uwolnili przemarzniętego czworonoga.

„Pies został przeniesiony w celu ogrzania do radiowozu straży miejskiej. Po niedługim czasie, funkcjonariusze Ekopatrolu przejęli coraz żwawiej poruszającego się, rudego kundelka, który trafił do miejskiego Schroniska na Paluchu - poinformowali strażnicy.

Na zewnątrz siarczysty mróz, w aucie uwięziony pies. „Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze”

i

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Wielka akcja w schronisku pod Radomiem. Zwierzęta pilnie szukają domów!

Sierść nie uchroni przed siarczystym mrozem

Ekopatrol straży miejskiej przypomina, by przy tak siarczystym mrozie, jaki panuje ostatnio w Polsce, nie narażać zwierząt na długotrwałe przebywanie w zimnym samochodzie. „Psu czy kotu, mimo naturalnego futra, również grozi śmiertelne wychłodzenie” - przypominają mundurowi.

Polecany artykuł:

Wynajął mieszkanie "chemikowi" z Armenii. Ten urządził w nim fabrykę mefedronu!
Wielka akcja w schronisku pod Radomiem. Zwierzęta pilnie szukają domów!
9 zdjęć
Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu
Sonda
Czy traktujesz psa lub inne zwierzę jak członka swojej rodziny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARGÓWEK WARSZAWA
STRAŻ MIEJSKA
PIES