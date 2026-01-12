Na zewnątrz siarczysty mróz, w aucie uwięziony pies. „Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze”

W czwartek, 8 stycznia, na warszawskim Targówku, straż miejska interweniowała w sprawie psa zamkniętego w samochodzie na mrozie.

Zwierzę było apatyczne i drżało z zimna, a szyby samochodu pokrywał szron.

Funkcjonariusze wybili szybę, by ratować psa, który trafił do Schroniska Na Paluchu.

Warszawa Targówek. Pies zamknięty w aucie na mrozie

Było czwartkowe przedpołudnie 8 stycznia, gdy strażnicy miejscy zostali zaalarmowani o psie, który głośno ujadał zamknięty w aucie zaparkowanym przy ul. Bartniczej. Po niespełna 15 minutach funkcjonariusze byli już na miejscu. Rzeczywiście zastali czworonoga zamkniętego w samochodzie, jednak zwierzę nie ujadało. Wręcz przeciwnie - zachowywało się niepokojąco apatycznie. „Pies nie reagował ani na pukanie w szybę, ani na świecenie latarką. Ciałem zwierzęcia wstrząsały dreszcze, a szyby auta od wewnątrz pokryte były parą i zachodziły szronem” - przekazała Straż Miejska.

Pies uratowany!

Strażnicy wezwali na miejsce policję. Z uwagi na niską temperaturę powietrza funkcjonariusze nie czekali, aż zjawi się właściciel psa i auta. Wybili jedną z szyb w pojeździe i uwolnili przemarzniętego czworonoga.

„Pies został przeniesiony w celu ogrzania do radiowozu straży miejskiej. Po niedługim czasie, funkcjonariusze Ekopatrolu przejęli coraz żwawiej poruszającego się, rudego kundelka, który trafił do miejskiego Schroniska na Paluchu” - poinformowali strażnicy.

i Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe

Sierść nie uchroni przed siarczystym mrozem

Ekopatrol straży miejskiej przypomina, by przy tak siarczystym mrozie, jaki panuje ostatnio w Polsce, nie narażać zwierząt na długotrwałe przebywanie w zimnym samochodzie. „Psu czy kotu, mimo naturalnego futra, również grozi śmiertelne wychłodzenie” - przypominają mundurowi.

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.