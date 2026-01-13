Gwałt w policji poruszył cały kraj. Specjalna odprawa w KGP. MSWiA: "Nie będzie żadnej taryfy ulgowej"

Wstrząsający gwałt na policjantce w Piasecznie wywołał pilną reakcję MSWiA i Komendy Głównej Policji.

Dowódca kompanii Marcin J. usłyszał zarzuty i został aresztowany. Sprawa wywołała oburzenie społeczne.

Na odprawie omówione zostanie m.in. zapobieganie przemocy i mobbingowi.

Specjalna odprawa w Komendzie Głównej Policji

Jak informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, celem odprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność zapobiegania wszelkim formom przemocy i nadużyć w policji.

„Ta narada przede wszystkim ma na celu przypomnieć wszystkim komendantom, wszystkim osobom, które sprawują służbę w strukturach policji, aby w takich sytuacjach byli bardzo wyczuleni na przypadki mobbingu, na przypadki molestowania seksualnego” - powiedziała Gałecka w rozmowie z Eską.

Sprawa gwałtu w Piasecznie wywołała ogromne oburzenie społeczne i pytania o bezpieczeństwo w służbach mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zapewnia, że sprawa jest traktowana priorytetowo, a wszystkie okoliczności zostaną dokładnie wyjaśnione.

"Poprosiłem o zorganizowanie odprawy w @PolskaPolicja, aby uczulić wszystkich komendantów wojewódzkich i pełnomocników na kwestie dyskryminacji. W kwestii mobbingu czy molestowania nie będzie żadnej taryfy ulgowej" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

CBŚP rozbiło niebezpieczny gang z Piaseczna. 13 osób zatrzymanych

Powiew zmian? To omówią podczas odprawy

Kierownictwo policji ma wziąć pod lupę zdarzenie z Piaseczna. Komendanci wraz z przełożonymi omówią je pod kątem przestrzegania procedur oraz sposobu przekazywania informacji. W trakcie odprawy zaplanowano także rozmowę o właściwym reagowaniu na zgłoszenia dotyczące niewłaściwych zachowań w służbie.

Komendant główny chce, by standardem stało się sprawdzanie również anonimowych sygnałów o mobbingu i nadużyciach na tle seksualnym, mimo że obecnie kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza pozostawienie takich zgłoszeń bez rozpoznania, podaje RMF FM. Równolegle poruszona ma zostać kwestia ochrony funkcjonariuszy przed fałszywymi oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie.

Gwałt w Piasecznie. Zarzuty dla jednego z dowódców prewencji

W związku z gwałtem na policjantce zarzuty usłyszał dowódca jednej z kompanii oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji - Marcin J.. Mężczyzna został aresztowany.

Dodatkowo, w oddziale prewencji policji w Piasecznie zarządzono szczegółowe kontrole, w tym te dotyczące spożywania alkoholu na terenie jednostki. Mają one na celu wykrycie ewentualnych innych nieprawidłowości oraz ocenę funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. MSWiA podkreśla, że celem jest stworzenie bezpiecznego i profesjonalnego środowiska pracy.

Źródło: Eska, RMF FM, SE, MSWiA

🎥 Minister @MKierwinski: Poprosiłem o zorganizowanie odprawy w @PolskaPolicja, aby uczulić wszystkich komendantów wojewódzkich i pełnomocników na kwestie dyskryminacji. W kwestii mobbingu czy molestowania nie będzie żadnej taryfy ulgowej. ⤵️ pic.twitter.com/Jg83xIu5oG— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) January 13, 2026