Gwałt w policji poruszył cały kraj. Specjalna odprawa w KGP. MSWiA: "Nie będzie żadnej taryfy ulgowej"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-13 12:31

Po wstrząsających informacjach o gwałcie na młodej policjantce, do którego doszło na terenie warszawskiego oddziału prewencji w Piasecznie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął kolejne kroki. W Komendzie Głównej Policji zarządzono pilną odprawę. Najwyżsi rangą mundurowi, przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych oraz eksperci do spraw ochrony praw człowieka spotkają się, aby omówić tę bulwersującą sprawę i wprowadzić niezbędne działania zapobiegawcze.

Komenda Główna Policji

i

Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Komenda Główna Policji
Super Express Google News
  • Wstrząsający gwałt na policjantce w Piasecznie wywołał pilną reakcję MSWiA i Komendy Głównej Policji.
  • Dowódca kompanii Marcin J. usłyszał zarzuty i został aresztowany. Sprawa wywołała oburzenie społeczne.
  • Na odprawie omówione zostanie m.in. zapobieganie przemocy i mobbingowi.

Specjalna odprawa w Komendzie Głównej Policji

Jak informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, celem odprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność zapobiegania wszelkim formom przemocy i nadużyć w policji.

„Ta narada przede wszystkim ma na celu przypomnieć wszystkim komendantom, wszystkim osobom, które sprawują służbę w strukturach policji, aby w takich sytuacjach byli bardzo wyczuleni na przypadki mobbingu, na przypadki molestowania seksualnego” - powiedziała Gałecka w rozmowie z Eską.

Sprawa gwałtu w Piasecznie wywołała ogromne oburzenie społeczne i pytania o bezpieczeństwo w służbach mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zapewnia, że sprawa jest traktowana priorytetowo, a wszystkie okoliczności zostaną dokładnie wyjaśnione.

"Poprosiłem o zorganizowanie odprawy w @PolskaPolicja, aby uczulić wszystkich komendantów wojewódzkich i pełnomocników na kwestie dyskryminacji. W kwestii mobbingu czy molestowania nie będzie żadnej taryfy ulgowej" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

CBŚP rozbiło niebezpieczny gang z Piaseczna. 13 osób zatrzymanych

Polecany artykuł:

Gwałt w policji. Funkcjonariusze alarmują! „W sieci krążą nieprawdziwe informac…

Powiew zmian? To omówią podczas odprawy

Kierownictwo policji ma wziąć pod lupę zdarzenie z Piaseczna. Komendanci wraz z przełożonymi omówią je pod kątem przestrzegania procedur oraz sposobu przekazywania informacji. W trakcie odprawy zaplanowano także rozmowę o właściwym reagowaniu na zgłoszenia dotyczące niewłaściwych zachowań w służbie.

Komendant główny chce, by standardem stało się sprawdzanie również anonimowych sygnałów o mobbingu i nadużyciach na tle seksualnym, mimo że obecnie kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza pozostawienie takich zgłoszeń bez rozpoznania, podaje RMF FM. Równolegle poruszona ma zostać kwestia ochrony funkcjonariuszy przed fałszywymi oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie.

Gwałt w Piasecznie. Zarzuty dla jednego z dowódców prewencji

W związku z gwałtem na policjantce zarzuty usłyszał dowódca jednej z kompanii oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji - Marcin J.. Mężczyzna został aresztowany.

Dodatkowo, w oddziale prewencji policji w Piasecznie zarządzono szczegółowe kontrole, w tym te dotyczące spożywania alkoholu na terenie jednostki. Mają one na celu wykrycie ewentualnych innych nieprawidłowości oraz ocenę funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. MSWiA podkreśla, że celem jest stworzenie bezpiecznego i profesjonalnego środowiska pracy.

Źródło: Eska, RMF FM, SE, MSWiA

Polecany artykuł:

Pigułki gwałtu miały trafić na ulice Warszawy. Zatrzymano dwóch mężczyzn
Pigułki gwałtu miała trafić na ulice Warszawy. Zatrzymano dwóch mężczyzn
8 zdjęć
Sonda
Czy kara za gwałt powinna być wyższa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSWIA
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
POLICJA