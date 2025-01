53 tys. za gotowanie z Trzaskowskim. Prezydent zebrał najwięcej na WOŚP z warszawskich urzędników

Wybuch w hotelu w Książenicach. Kobieta ma poparzoną twarz. Co się stało?

33. finał WOŚP w Warszawie. 50 tys. złotych za gotowanie z Trzaskowskim

Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 178 531 625 zł - to deklarowana kwota tegorocznej zbiórki. Ostateczną liczbę uzbieranych pieniędzy poznamy dopiero w marcu, po zakończeniu wszystkich licytacji. Wczoraj o godzinie 16 zakończyła się najdroższa ze wszystkich wystawionych przez warszawskich urzędników. Za wspólne gotowanie z Rafałem Trzaskowskim w CookLabie na Targowej zapłacono 53 000,00 zł. Ofertę posiłku z kandydatem na prezydenta Polski licytowały 53 osoby.

W imieniu zastępczyni Prezydent m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej na licytację WOŚP trafiła statuetka Pucharu UEFA SUPER CUP Real Madrid vs Atalanta BC przekazana przez Prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, wraz z monetą kolekcjonerską. Ostateczna cena? Aż 2601,00 zł.

32. Finał WOŚP. Konferencja Jerzego Owsiaka w studiu telewizyjnym

Burmistrzowi Ursynowa najwięcej nawrzucali do puszki

Z kolei burmistrz Ursynowa Robert Kempa zebrał do puszki zawrotne 13295 zł i 41 groszy. Do tego doliczono także 12,99 euro, 10,78 funtów, 10 lewa bułgarskich, 3 szwedzkich koron, 2 dolary singapurskie. 130 węgierskich forintów i... 1 izraelskiego szekla.

A do 9 lutego potrwa licytacja "najbezpieczniejszego lunchu w Warszawie" z komendantką stołecznej Straży Miejskiej. Magdalena Ejsmont zaprosiła do wspólnego posiłku. "Menu na razie pozostaje tajemnicą, jednak wiadomo, że w czasie lunchu tematem przewodnim, towarzyszącej tej uczcie konwersacji będzie… bezpieczeństwo" - zdradziła. Chętnych nie brakuje. Do tej pory o wygraną walczy 9 licytujących, z największą przebitką 1600,00 zł.