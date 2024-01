Rafał Trzaskowski przekazał na licytacje WOŚP kawałek historii. Był świadkiem koncertów największych światowych gwiazd

Licytacje WOŚP. Wylicytuj głośnik od Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski od lat aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku przekazuje na licytacje związane ze sobą przedmioty. W minionych latach był już m.in. megafon, bluza Campusu, plakat, który rozpętał burzę, a także udzielenie ślubu cywilnego w plenerze! W tym roku prezydent Warszawy również przekazał coś wyjątkowego - głośnik z kultowej Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki!

- Zachęcam Państwa do licytacji zabytkowego głośnika. Proszę pamiętać, że to przede wszystkim świadek wielkich wydarzeń kulturalnych minionej epoki. Okruch historii, który ktoś z Państwa przechowa we własnym domu - zaprasza do udziału w licytacji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Aukcja internetowa na rzecz WOŚP potrwa do 29 stycznia. Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość odebrania głośnika osobiście od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Kultury i Nauki.

Dlaczego to wyjątkowy głośnik?

Wystawiony na licytacje WOŚP głośnik z Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki przez lata używany był podczas największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych w stolicy. - To nie tylko zabytek z remontowanej właśnie sali, ale prawdziwe dzieło sztuki inżynieryjnej, wyprodukowane przez renomowaną firmę audio Goodmans of England – wyjaśnia ratusz.

To właśnie dzięki takim głośnikom występujące w Kongresowej światowe gwiazdy brzmiały tak, że wielu wspomina te koncerty do dziś. Warto przypomnieć, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat wystąpili tam m.in. Marlena Ditrich, The Rolling Stones, Bob Dylan, Elton John czy Patti Smith.

32. Finał WOŚP

32. Finał WOŚP odbędzie się już 28 stycznia. W tym roku celem zbiórki są płuca po pandemii. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem 32. Finału WOŚP jest „Tu wszystko gra OK!”.

