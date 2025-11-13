Warszawa oddaje tego mistera do Niemiec! Pantera śnieżna Pamir wyprowadza się z Polski

Warszawskie ZOO żegna się z młodą panterą śnieżną, Pamirem, który wkrótce wyjedzie do Norymbergi.

Wyjazd Pamira to część programu ochrony zagrożonego gatunku, mająca na celu zwiększenie jego populacji.

Pamir, urodzony w czerwcu 2024 roku, podbił serca zwiedzających i pracowników ZOO.

Masz ostatnią szansę, aby pożegnać się z Pamirem w Warszawskim ZOO, zanim wyruszy w podróż.

Pamir opuszcza Warszawskie ZOO. Gdzie zamieszka pantera śnieżna?

„Kochani! Powoli zbliża się dzień pożegnania z Pamirem” – poinformowało Warszawskie ZOO na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zgodnie z decyzją koordynatora gatunku, młody samiec pantery śnieżnej wkrótce wyjedzie do nowego domu w ZOO w Norymberdze. Ta wiadomość zasmuciła wielu miłośników zwierząt, którzy mieli okazję podziwiać Pamira w warszawskim ogrodzie.

Pamir urodził się w czerwcu 2024 roku. Jego rodzicami są Suri i Jamir. Od razu podbił serca pracowników ZOO i stał się ulubieńcem zwiedzających. „Od razu podbił nasze serca i stał się ulubieńcem wszystkich” – czytamy we wpisie ZOO.

Dlaczego narodziny pantery śnieżnej to powód do radości?

Pantery śnieżne, znane również jako irbisy, są gatunkiem narażonym na wyginięcie. W Czerwonej Księdze IUCN irbis śnieżny ma status VU (vulnerable). W naturze ich liczba jest szacowana na zaledwie 4-6,5 tysiąca osobników. Każde narodziny irbisa w ogrodach zoologicznych to powód do ogromnej radości i nadziei na zachowanie tego pięknego gatunku.

Kiedy pożegnać Pamira? Ostatnia szansa na zobaczenie pantery śnieżnej

Dla wszystkich, którzy chcieliby pożegnać się z Pamirem, Warszawskie ZOO ma dobrą wiadomość. Do wyjazdu pozostało jeszcze trochę czasu. „Macie więc okazję na odwiedziny i pożegnanie” – zachęca ZOO. Pamir mieszka z mamą na wybiegu niedaleko lwów. Można go wypatrywać nad szybami albo wysoko na skałach. To ostatnia szansa, by zobaczyć go w Warszawie.