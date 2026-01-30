Polskie uczelnie w europejskiej czołówce. TOP 10 najlepszych uniwersytetów

Studia wyższe w Europie od lat przyciągają młodych ludzi z całego świata, a prestiżowe uniwersytety są wizytówką poszczególnych krajów. Co ciekawe coraz częściej także polskie uczelnie zdobywają uznanie w międzynarodowych zestawieniach, potwierdzając wysoki poziom kształcenia i rozwój naukowy. W rankingu brytyjskiej firmy Quacquarelli Symonds (QS) to właśnie polskie placówki wyróżniły się na tle innych. Jakie konkretnie uczelnie zostały docenione? Być może studiuejsz na którejś z nich!

Polskie uczelnie wysoko w europejskim rankingu

28 stycznia pojawił się najnowszy ranking uniwersytetów - QS World University Rankings: Europe 2026. Przeanalizowano w nim aż 958 placówek na terenie całej Europy, w tym 39 szkół wyższych z Polski. W rankingu uwzględniono szereg kluczowych kryteriów, które pozwalają kompleksowo ocenić poziom uczelni. Pod uwagę brano m.in. renomę uniwersytetu oraz jego reputację wśród pracodawców, a także cytowalność publikacji naukowych i rozwój międzynarodowej sieci badawczej. Istotnym elementem była również liczba publikacji w przeliczeniu na wydział oraz wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów po ukończeniu studiów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę 10 najlepszych uczelni z Polski, które znalazły się w zestawieniu.

TOP 10 uczelni wyższych w Polsce [LISTA]

Najlepszy uniwersytet w Europie. Ten nie miał sobie równych

Zwycięzcą rankingu został znany niemalże każdemu Uniwersytet Oksfordzki. Założony w XII wieku jest najstarszym uniwersytetem w krajach anglojęzycznych i symbolem akademickiej doskonałości - słynie z wysokiego poziomu nauczania czy wybitnych osiągnięć badawczych.

Uczelnia może pochwalić się imponującą liczbą laureatów Nagrody Nobla, wybitnych naukowców, polityków i liderów światowego formatu wśród swoich absolwentów. Dodatkowo uniwersytet regularnie zajmuje czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach dzięki renomie, cytowalności publikacji oraz silnej pozycji w środowisku pracodawców.