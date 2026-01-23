Tajemniczy blok dla wybranych w Warszawie. Co skrywa perła czasów PRL-u?

Tajemniczy blok PRL-u w sercu Mokotowa

Budynek przy Madalińskiego 55 (adres łączony również z Kwiatową 11) powstał na początku lat 80. XX wieku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako jeden z nielicznych projektów tego typu w Warszawie. Autorką projektu była Małgorzata Handzelewicz-Wacławek – architektka, która zdecydowała się na formę nietypową jak na ówczesne standardy mieszkaniowe.

Jak czytamy na portalu architektura.muratorplus.pl, blok wzniesiono z prefabrykowanej cegły żerańskiej, co już samo w sobie odróżnia go od powszechnych wtedy budynków z wielkiej płyty. Zastosowano tu rozwiązania, które świadczą o wyższym standardzie: elewacje z dekoracyjnymi naczółkami nad oknami, przestronne klatki schodowe czy garaż podziemny – elementy rzadko spotykane w zwykłych blokach mieszkalnych PRL-u.

Blok dla wybranych – kim byli pierwsi lokatorzy?

Pierwotnie lokale w budynku miały być przeznaczone dla ważnych osób związanych z aparatem państwowym, co budziło skojarzenia z rezydencjami "dla wybranych" w socjalistycznej Warszawie. Niestety dokładna lista osób, które zamieszkały tu na początku, pozostaje nieznana. Wiemy jednak, że najmniejsze mieszkania miały ok. 47 m², a największe sięgały nawet prawie 130 m² powierzchni, co zdecydowanie przewyższało standard typowy dla przeciętnego Kowalskiego.

PRL-owska archiektura w Warszawie

Architektura z czasów PRL do dziś wyraźnie odciska swoje piętno na krajobrazie Warszawy, budząc skrajne emocje – od sentymentu i uznania po krytykę i kontrowersje. Blok na Madalińskiego 55 nie jest jedynym tego typu obiektem w mieście. Warty uwagi jest również m.in. blok na ul. Koziej 9, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Ukryty blok z PRL-u na ulicy Koziej w Warszawie. Niegdyś mogli tam mieszkać tylko "wybrańcy". Pisząc o architekturze Warszawy z okresu PRL, nie sposób pominąć również Pałacu Kultury i Nauki, wzniesionego w latach 50. jako "dar Związku Radzieckiego". Pałac do dziś dominuje nad panoramą miasta i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce.