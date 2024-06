Tragedia w tramwaju w Warszawie. Motornicza myślała, że pasażer śpi. On już nie żył

Warszawa to miasto, które dla odwiedzających oraz mieszkańców oferuje naprawdę wiele. Atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia jest na tyle dużo, że nie sposób zobaczyć je w ciągu jednego bądź dwóch dni. Co ciekawe, niekiedy okazuje się nawet, że Warszawiacy mieszkający w mieście od urodzenia nie zwiedzili wszystkich zakamarków metropolii.

Mało kto wie również o tajemniczym bloku z czasów PRL-u, który lata temu został wybudowany na ulicy Koziej 9. Budowla do dziś budzi kontrowersje i jest zagadką dla wielu. Do czego w przeszłości służył obiekt oraz co znajduje się w nim dziś? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Blok na ulicy Koziej 9 w Warszawie. Miejsce tylko dla "wybrańców"

Ulica Kozia to ścisłe centrum stolicy, bowiem zaledwie 5 minut spacerem do Starego Miasta. Dlaczego więc tak mało osób wie o istnieniu nietypowego bloku w tym miejscu? Okazuje się, że ukrycie go było zabiegiem celowym, a za projekt i budowę odpowiadał Jerzy Kuźmienka oraz Piotr Sembrat.

W połowie lat 70. XX wieku wybudowano warszawską "perełkę" ukrytą przed przeciętnym Kowalskim. Nietypowa lokalizacja miała zapewnić spokój i prywatność dla wówczas szczególnie uprzywilejowanych działaczy partyjnych Polski Ludowej. W mieszkaniach mieszkały więc tylko ważne osobistości, które miały na wyciągnięcie ręki między innymi Tatr Wielki Opera Narodowa, pełen roślinności park czy samo centrum miasta, w którym często odbywały się istotne dla owych działaczy wydarzenia.

Obiektu nie zobaczymy, przechadzając się ulicą Moliera czy nawet ulicą Kozią. Chcąc do niego dotrzeć i ujrzeć na własne oczy trzeba wejść na podwórko tuż za Muzeum Karykatury.

Aktualnie w bloku mieszkają zwykli obywatele i najprawdopodobniej nie narzekają na brak miejsca, bowiem mieszkania są sporej wielkości. Lata temu, budując obiekt, brano pod uwagę fakt, że ważni politycy muszą mieć dużo przestrzeni, więc tworzono lokale mające około 100 merów kwadratowych. Dodatkowo niektóre z nich są piętrowe.

Sprawdź naszą galerię zdjęć i zobacz, jak wygląda tak tajemnicza budowla na mapie Warszawy.

