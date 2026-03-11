Nowy tunel powstanie w Warszawie. Rusza budowa, uwaga na utrudnienia

Nowy tunel w Rembertowie - najważniejsze informacje o inwestycji

Rozpoczyna się realizacja wyczekiwanej inwestycji, czyli nowego tunelu w Rembertowie, który poprowadzi pod torami na ul. Marsa oraz Al. Chruściela "Montera" i zastąpi obecny przejazd kolejowy. W ramach przedsięwzięcia drogowcy zajmą się także przebudową ul. Pociskowej, a ul. Bellony zostanie przedłużona do zlikwidowanego przejazdu kolejowego jako ulica jednokierunkowa z pasem rowerowym. W planie inwestycji przewidziano też nowe ronda.

Warto zaznaczyć, że w samym tunelu znajdzie się jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe. Pasażerowie dostaną się na nie dzięki łącznikom z przejściami podziemnymi na peron kolejowy. Prowadzeniem prac za ponad 134 mln zł zajmie się konsorcjum firm INTOP S.A. i INTOP Warszawa - koszty zostaną podzielone między miasto i PKP PLK. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2027 roku.

Budowa tunelu w Rembertowie - utrudnienia

W środę, 11 marca o godz. 8:00 rozpoczęła się budowa przyłącza elektrycznego na ul. Strażackiej, która potrwa do wieczora w sobotę, 14 marca. Jak przekazał ratusz, w tym okresie kierowcy pojadą od wyjazdu w okolicy sklepu spożywczego tylko w kierunku Al. Chruściela "Montera". W drugą stronę trzeba będzie skorzystać z objazdu prowadzącego Al. Chruściela "Montera", ul. Cyrulików i ul. Zesłańców Polskich do ul. Strażackiej. Piesi nie skorzystają natomiast z chodnika między posesją przy Al. Chruściela "Montera" 29 a ul. Strażacką.

Kolejny etap utrudnień rozpocznie się w niedzielę, 15 marca o godz. 7:00. Wtedy zamknięte zostaną ul. Cyrulików między ul. Gawędziarzy i ul. Marsa oraz Al. Chruściela "Montera" od ul. Strażackiej do ul. Cyrulików. Poza tym jezdnia Al. Chruściela "Montera" w kierunku ul. Strażackiej zostanie zwężona przed pasami do Urzędu Dzielnicy (Chruściela "Montera" 28). Węziej będzie również na ul. Cyrulików - między numerem 63 a ul. Gawędziarzy.

"Skrzyżowania Cyrulików z Gawędziarzy i Marsa oraz Al. Chruściela »Montera« ze Strażacką pozostaną otwarte. Tak samo przejazd przez tory kolejowe na ul. Marsa. Zakazy ruchu ustawione przed placem budowy w Al. Chruściela »Montera« oraz na ul. Cyrulików od strony Marsa i Gawędziarzy nie będą dotyczyły dojeżdżających do posesji" - podkreślili przedstawiciele ratusza. W czasie robót kierowcy będą mogli pojechać tylko w jednym kierunku na: ul. Gawędziarzy (Cyrulików - Fiszera, Dziewosłęby - Fiszera), ul. Cyrulików (Cyrulików 63 - Gawędziarzy), ul. Konwisarskiej (Gawędziarzy - Al. Chruściela "Montera"), ul. Fiszera (Gawędziarzy - Republikańska), ul. Republikańskiej (Topograficzna - Cyrulików). Zakazy parkowania staną natomiast na ulicach: Republikańskiej (Fizyków - Cyrulików), Cyrulików (Przebieg - Gawędziarzy), Fiszera, Al. Chruściela "Montera" (Paderewskiego - Strażacka), Gawędziarzy. Dodatkowe ograniczenia obejmą samochody ciężarowe.

W czasie budowy tunelu kierowcy będą mieli oczywiście do dyspozycji objazdy. Te poprowadzą ulicami: Cyrulików, Szatkowników, Czerwonych Beretów, Frontową, Topograficzną, Republikańską do Ronda Fieldorfa "Nila", a później Al. Chruściela "Montera", Strażacką, Zesłańców Polskich, Cyrulików i Marsa. "Od strony Wesołej kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Rekrucką, Łysakowską i Kaczeńca lub Płowiecką do Czecha, Traktu Brzeskiego i Al. Piłsudskiego. Następnie przez Sulejówek: Al. Piłsudskiego i Okuniewską z powrotem do Warszawy ul. Okuniewską do Cyrulików" - poinformowali urzędnicy.

Zmiany dla pasażerów pociągów i komunikacji miejskiej

Piesi będą mogli dostać się na stację kolejową od strony tymczasowych przystanków na Cyrulików i Fiszera ulicami: Gawędziarzy, Konwisarską i Al. Chruściela "Montera". Z przystanku na Strażackiej do stacji PKP poprowadzi chodnik tymczasowy.

Jeśli chodzi o utrudnienia w dniach 11-14 marca, w tym okresie w jednym kierunku zmienią się trasy autobusów linii: 143, 153, 199, 225 oraz N24. Od 15 marca linie 143 i 199 pojadą trasami podstawowymi, a linia 225 wróci na Strażacką, Al. Chruściela "Montera", Paderewskiego, Czwartaków do PKP Mokry Ług. Zamiast linii 196 pasażerowie skorzystają ze 153, która ruszy z pętli Pastuszków (wybrane kursy) lub Mokry Ług do PKP Mokry Ług ulicami: Czwartaków, Paderewskiego, Al. Chruściela "Montera" do przystanku Rembertów-Ratusz, dalej Al. Chruściela "Montera", Republikańską, Topograficzną, Frontową, Czerwonych Beretów, Szatkowników, do pętli Rembertów-Kolonia/Gawędziarzy (w wybranych kursach). "Podobną trasę w Rembertowie (bez podjazdów do przystanku Rembertów-Ratusz) będą miały autobusy nocne N24. Pojadą prosto ul. Żołnierską do Czwartaków i dalej jak 153, do pętli Rembertów-Kolonia" - podkreślili urzędnicy. Szczegółowe informacje o kursowaniu wybranych linii znaleźć można na stronie internetowej WTP Warszawa

Jak długo potrwają zmiany zaplanowane od 15 marca? Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta poinformowała w rozmowie z "Super Expressem", że wiele w tej kwestii zależy od postępów inwestycji. - Przez dwa lata faktycznie utrudnienia będą, ale one będą się zmieniać. W zależności od tego, jaki etap prac będzie realizowany, tak też informacja od nas będzie aktualizowana - powiedziała.

