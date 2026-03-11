Znana galeria kończy z bezpłatnym parkowaniem. Oto nowy cennik dla klientów

Westfield Arkadia wprowadza płatny parking. Znamy cennik

Zmotoryzowani klienci chętnie odwiedzający ten ogromny obiekt handlowy w warszawskim Śródmieściu niedługo zmierzą się z zupełnie nową rzeczywistością. Począwszy od 8 kwietnia 2026 roku pozostawienie samochodu na terenie Westfield Arkadia będzie wiązało się z kosztami. Przedstawiciele galerii tłumaczą tę decyzję chęcią usprawnienia wymiany aut na miejscach postojowych, ponieważ odwiedzający skarżyli się na trudności z zaparkowaniem swoich pojazdów.

Ustalony regulamin zakłada całodobowe funkcjonowanie strefy przez okrągły tydzień, przy czym początkowe dwie godziny parkowania nie obciąży portfela kierowcy. Sytuacja zmieni się po przekroczeniu tego czasu, gdy każda następna rozpoczęta godzina będzie kosztować dokładnie 6 złotych. Istnieje jednak możliwość wielokrotnego wykorzystania darmowej puli w tym samym dniu, o ile klient odczeka minimum dwie godziny pomiędzy opuszczeniem szlabanów a kolejnym wjazdem do garażu.

Klienci centrum handlowego Westfield Arkadia mogą liczyć na zniżki

Zarządca obiektu przygotował specjalne bonusy dla osób regularnie robiących tam zakupy. Dodatkowe sześćdziesiąt minut postoju bez ponoszenia kosztów przysługuje raz dziennie następującym grupom:

osobom zarejestrowanym w programie Westfield Club

użytkownikom kart lojalnościowych sklepu budowlanego Leroy Merlin

kupującym w miejscowym hipermarkecie Carrefour, którzy okażą ważny dowód zakupu z bieżącego dnia

Obsługa całego mechanizmu opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach pozbawionych tradycyjnych biletów. Zainstalowane urządzenia wizyjne samodzielnie rozpoznają tablice rejestracyjne samochodów wjeżdżających i opuszczających teren, skrupulatnie odmierzając czas spędzony na zakupach. W przypadku dłuższego pobytu kierowca musi skierować się do automatu rozliczeniowego, aby zapłacić należność lub okazać dokument zezwalający na dłuższy, bezpłatny postój.

O planowanych modyfikacjach opowiedział dyrektor generalny galerii Westfield Arkadia, Piotr Brzozowicz:

Kluczową zmianą w funkcjonowaniu parkingu będzie wprowadzenie odpłatności za postój. System parkingowy nie będzie wymagał pobierania przez klienta biletu przy wjeździe, co jest zgodne z obowiązującymi standardami rynkowymi. Nowe zasady porządkują sposób korzystania z parkingu i wprowadzają rotację pojazdów, co wpływa na większy komfort osób odwiedzających centrum. Dla wygody klientów pierwsze 2 godziny postoju będą bezpłatne

Kolejne centra handlowe w Warszawie rezygnują z darmowych parkingów

Stołeczni kierowcy już wcześniej spotkali się z podobnymi ograniczeniami, ponieważ na początku roku analogiczne opłaty wdrożył Wola Park, natomiast kilkanaście miesięcy temu na taki sam krok zdecydowała się Galeria Młociny. Przekształcanie przestrzeni postojowych wywołuje sporo negatywnych emocji wśród konsumentów, którzy otwarcie krytykują te pomysły. Zirytowani mieszkańcy traktują wprowadzane cenniki jako zwykły sposób na podreperowanie budżetu zarządców, a nie faktyczną walkę z obcymi pojazdami blokującymi wjazdy. Krytycy zauważają również, że osoby zostawiające auta pod sklepem na czas pracy często robią tam sprawunki tuż przed powrotem do domu, więc w praktyce zasilają kasy najemców.

