Pogranicznicy zatrzymali Kolumbijczyka. Był skazany za molestowanie dziecka

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-29 13:10

31‑letni Kolumbijczyk, prawomocnie skazany w swoim kraju na 12 lat więzienia za kwalifikowane przestępstwo seksualne wobec dziecka, został zatrzymany w Słupsku i – mimo zablokowanej ekstradycji – trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Morski Oddział Straży Granicznej podkreśla, że to przykład sytuacji, w której nawet proceduralne przeszkody nie uniemożliwiają skutecznego zabezpieczenia interesu państwa.

Zatrzymany w Słupsku. Ścigany czerwoną notą Interpolu

24 czerwca strażnicy graniczni z Ustki zatrzymali w Słupsku Kolumbijczyka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Informację o jego pobycie w Polsce przekazał Sąd Okręgowy w Słupsku, który prowadził działania zmierzające do ekstradycji mężczyzny do Kolumbii. Tam został skazany na 12 lat więzienia za brutalne przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej.

Ekstradycja jednak nie doszła do skutku – jak ustalono, z przyczyn proceduralnych leżących po stronie kolumbijskiej.

Wniosek o azyl zablokował deportację

Choć zatrzymanie Kolumbijczyka wydawało się otwierać drogę do natychmiastowej deportacji, sytuacja skomplikowała się w trakcie czynności prowadzonych przez Straż Graniczną. Mężczyzna złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, co – zgodnie z obowiązującymi przepisami – automatycznie zawiesza postępowanie powrotowe.

To oznaczało, że bezpośrednie przekazanie skazanego władzom Kolumbii stało się niemożliwe.

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Straż Graniczna: „Ryzyko ucieczki i zagrożenie dla bezpieczeństwa”

Funkcjonariusze Straży Granicznej nie zamierzali jednak dopuścić do sytuacji, w której skazany za ciężkie przestępstwo seksualne cudzoziemiec będzie swobodnie poruszał się po Polsce. Przed sądem wykazali, że:

  • ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości swojego kraju,
  • figuruje w międzynarodowych bazach osób poszukiwanych,
  • charakter popełnionego czynu oraz ryzyko ucieczki stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Sąd podzielił tę argumentację.

Izolacja w ośrodku. Szybka ścieżka rozpatrzenia wniosku

Decyzją sądu Kolumbijczyk został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie w warunkach izolacji będzie oczekiwał na rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową – w trybie przyspieszonym.

Straż Graniczna podkreśla, że sprawa pokazuje, iż nawet w sytuacji, gdy procedury uniemożliwiają natychmiastową ekstradycję, państwo dysponuje skutecznymi narzędziami pozwalającymi chronić bezpieczeństwo publiczne.

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