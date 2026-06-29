Pogranicznicy zatrzymali Kolumbijczyka. Był skazany za molestowanie dziecka

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Zatrzymany w Słupsku. Ścigany czerwoną notą Interpolu
24 czerwca strażnicy graniczni z Ustki zatrzymali w Słupsku Kolumbijczyka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Informację o jego pobycie w Polsce przekazał Sąd Okręgowy w Słupsku, który prowadził działania zmierzające do ekstradycji mężczyzny do Kolumbii. Tam został skazany na 12 lat więzienia za brutalne przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej.
Ekstradycja jednak nie doszła do skutku – jak ustalono, z przyczyn proceduralnych leżących po stronie kolumbijskiej.
Wniosek o azyl zablokował deportację
Choć zatrzymanie Kolumbijczyka wydawało się otwierać drogę do natychmiastowej deportacji, sytuacja skomplikowała się w trakcie czynności prowadzonych przez Straż Graniczną. Mężczyzna złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, co – zgodnie z obowiązującymi przepisami – automatycznie zawiesza postępowanie powrotowe.
To oznaczało, że bezpośrednie przekazanie skazanego władzom Kolumbii stało się niemożliwe.
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Straż Graniczna: „Ryzyko ucieczki i zagrożenie dla bezpieczeństwa”
Funkcjonariusze Straży Granicznej nie zamierzali jednak dopuścić do sytuacji, w której skazany za ciężkie przestępstwo seksualne cudzoziemiec będzie swobodnie poruszał się po Polsce. Przed sądem wykazali, że:
- ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości swojego kraju,
- figuruje w międzynarodowych bazach osób poszukiwanych,
- charakter popełnionego czynu oraz ryzyko ucieczki stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Sąd podzielił tę argumentację.
Izolacja w ośrodku. Szybka ścieżka rozpatrzenia wniosku
Decyzją sądu Kolumbijczyk został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie w warunkach izolacji będzie oczekiwał na rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową – w trybie przyspieszonym.
Straż Graniczna podkreśla, że sprawa pokazuje, iż nawet w sytuacji, gdy procedury uniemożliwiają natychmiastową ekstradycję, państwo dysponuje skutecznymi narzędziami pozwalającymi chronić bezpieczeństwo publiczne.