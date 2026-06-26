Tragiczny finał policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Nie żyje 35-latek

Pobudzony i agresywny. Dwa zgłoszenia w krótkim czasie

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, funkcjonariusze otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące tego samego mężczyzny. Według relacji świadków 35‑latek był skrajnie pobudzony, agresywny i miał zażyć substancje psychoaktywne w połączeniu z alkoholem. Na miejsce skierowano patrol policji oraz załogę pogotowia.

Po przyjeździe mundurowi zastali zgłaszającego, który wskazał mieszkanie, w którym przebywał mężczyzna.

„Rozrzucał przedmioty, nie reagował na polecenia”

W środku policjanci natknęli się na agresywnego 35‑latka, który – jak opisują – niszczył wyposażenie mieszkania i nie reagował na żadne komendy. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.

„Mężczyzna stawiał czynny opór, dlatego zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek”

– przekazała policja w oświadczeniu.

Według funkcjonariuszy 35‑latek cały czas był skrajnie pobudzony, wyzywał policjantów i kopał ich podczas prób obezwładnienia.

Nagle stracił przytomność. Walka o życie trwała godzinę

Chwilę po wejściu do mieszkania ratowników medycznych mężczyzna nagle stracił przytomność. Policjanci natychmiast zdjęli mu kajdanki i rozpoczęli resuscytację.

„Czynności ratownicze prowadzili na zmianę policjanci oraz ratownicy medyczni. Mimo trwającej około godziny reanimacji mężczyzna zmarł”

– poinformowano.

Policja podkreśla, że jeden z funkcjonariuszy udzielających pomocy posiadał specjalistyczne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Sprawę bada prokuratura i kontrola wewnętrzna

Zgodnie z procedurami o zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora. Przebieg interwencji będzie szczegółowo analizowany przez Wydział Kontroli KWP w Szczecinie oraz pion kontrolny kołobrzeskiej komendy.

Policja zapewnia, że wszystkie okoliczności zostaną dokładnie wyjaśnione.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć