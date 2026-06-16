To jednak nieprawda, że nikt nie chce grać ze Skolimem! Donatan jest chętny. "Wnioskuję też o kilometrówki"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-16 17:02

Jeszcze niedawno Doda twierdziła, że brak chętnych do muzycznej współpracy ze Skolimem. Tymczasem do dyskusji, którą "król latino" rozgrzał swoimi brutalnymi wypowiedziami o emeryturach dla artystów, ostro włączył się Donatan. Wyśmiał pomysł i stanął murem za swoim nowym muzycznym duetem - Skolimem.

Donatan, słynny z "My, słowianie" producent, z którym Skolim nagrał niedawno nowy utwór, postanowił skomentować temat emerytur. Zrobił to z zaangażowaniem, w swoim charakterystycznym, ironicznym stylu. Donatan publikował na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym pokazał samochody -  swój i Skolima, a następnie przedstawił "autorski" pomysł na wsparcie artystów. 

Donatan murem za Skolimem

W opinii publicznej trwa dyskusja, czy artyści powinni dostawać dopłaty. Tak, powinni dostawać dopłaty i to jak najwyższe

- stwierdził Donatan, sugerując prześmiewczy ton całej wypowiedzi.

Donatan "zażądał" kilometrówek i nowego auta

To jednak dopiero początek. Producent przeszedł do kolejnego "postulatu", który zabrzmia jeszcze bardziej absurdalnie. W jego wizji oprócz dopłat powinny pojawić się także… kilometrówki dla twórców.

Zobacz też: Córka Englerta plażuje na ulicy! Co ona ma w ustach?

Samochód jest moim źródłem inspiracji. W trasie rodzą się moje artystyczne wynurzenia, więc wnioskuję o kilometrówki. Podatnik powinien sponsorować artystów.

Donatan ma ubaw

W pewnym momencie dorzuca jeszcze bardziej prowokacyjny komentarz o stanie swojego auta, sugerując, że nawet wiek pojazdu może wpływać na poziom "artystycznego natchnienia". 

W tle nagrania słychać było także śmiech zza kadru. 

A poza tym ten samochód ma już 2 lata. Jak myślicie, jakie natchnienie człowiek może mieć w takim starym samochodzie? Zastanówcie się. Płaćcie i wspierajcie artystów.

Doda podsumowała Skolima

Afera ma swój początek właśnie w wypowiedziach Skolima, który w ostrym tonie odniósł się do pomysłu państwowych dopłat dla twórców. Twierdził m.in., że artyści "nie powinni wyciągać ręki po pieniądze publiczne", a priorytetem powinny być inne potrzeby społeczne.

Doda, która odesłała Skolima do "sprzedawania jego kiełbasy" stwierdziła też niedawno, że nikt już nie chce grać, ani występować ze Skolimem. Jak widać - myliła się. Donatan chce.  

Nie przegap: Ta gwiazda ma prawie 20 tys. emerytury! Jak ona to zrobiła?

To jednak nieprawda, że nikt nie chce grać ze Skolimem! Donatan jest chętny. Wnioskuję też o kilometrówki
Galeria zdjęć 27
Sonda
Czy Skolim powinien jechać na Eurowizję?
Donatan będzie walczył z Lady Gagą o pieniądze? Utwór amerykańskiej gwiazdy wywołał kontrowersje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Skolim
DONATAN