To jednak nieprawda, że nikt nie chce grać ze Skolimem! Donatan jest chętny. "Wnioskuję też o kilometrówki"

Donatan, słynny z "My, słowianie" producent, z którym Skolim nagrał niedawno nowy utwór, postanowił skomentować temat emerytur. Zrobił to z zaangażowaniem, w swoim charakterystycznym, ironicznym stylu. Donatan publikował na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym pokazał samochody - swój i Skolima, a następnie przedstawił "autorski" pomysł na wsparcie artystów.

Donatan murem za Skolimem

W opinii publicznej trwa dyskusja, czy artyści powinni dostawać dopłaty. Tak, powinni dostawać dopłaty i to jak najwyższe

- stwierdził Donatan, sugerując prześmiewczy ton całej wypowiedzi.

Donatan "zażądał" kilometrówek i nowego auta

To jednak dopiero początek. Producent przeszedł do kolejnego "postulatu", który zabrzmia jeszcze bardziej absurdalnie. W jego wizji oprócz dopłat powinny pojawić się także… kilometrówki dla twórców.

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Samochód jest moim źródłem inspiracji. W trasie rodzą się moje artystyczne wynurzenia, więc wnioskuję o kilometrówki. Podatnik powinien sponsorować artystów.

Donatan ma ubaw

W pewnym momencie dorzuca jeszcze bardziej prowokacyjny komentarz o stanie swojego auta, sugerując, że nawet wiek pojazdu może wpływać na poziom "artystycznego natchnienia".

W tle nagrania słychać było także śmiech zza kadru.

A poza tym ten samochód ma już 2 lata. Jak myślicie, jakie natchnienie człowiek może mieć w takim starym samochodzie? Zastanówcie się. Płaćcie i wspierajcie artystów.

Doda podsumowała Skolima

Afera ma swój początek właśnie w wypowiedziach Skolima, który w ostrym tonie odniósł się do pomysłu państwowych dopłat dla twórców. Twierdził m.in., że artyści "nie powinni wyciągać ręki po pieniądze publiczne", a priorytetem powinny być inne potrzeby społeczne.

Doda, która odesłała Skolima do "sprzedawania jego kiełbasy" stwierdziła też niedawno, że nikt już nie chce grać, ani występować ze Skolimem. Jak widać - myliła się. Donatan chce.

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