Zwolnienia w "Tańcu z Gwiazdami". Muzycy twierdzą, że padli ofiarą DYSKRYMINACJI ze względu na wiek

Najnowsza edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rusza już 6 września. Będzie to 32. sezon polskiej wersji formatu, a 19. przygotowany przez telewizję Polsat. Spora część ekipy tworzy ten program od samego debiutu w 2005 roku, podczas gdy inni dołączyli nieco później, ale wykazują się równie wielką pasją.

Niedawno o odejściu z "TzG" doniósł jeden z członków orkiestry grającej w programie. Mariusz Mielczarek wyznał, że kilka osób zostało zwolnionych, a decydującym powodem miał rzekomo być ich wiek.

Rewolucja w Polsacie. Co czeka widzów jesienią?

Niedawno odbyła się prezentacja jesiennej ramówki stacji Polsat. Oficjalnie ogłoszono nowości programowe, a zapowiada się naprawdę sporo emocji. Jednym z głównych punktów jest kolejna odsłona hitowego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Po tym, jak Ewa Kasprzyk opuściła program, widzowie nadal zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce w jury. Wydawało się, że nowa edycja nie wzbudzi już większych kontrowersji, jednak wtedy głos zabrał muzyk, który musiał pożegnać się z produkcją.

Niedawno wyszło również na jaw, że z ekranów znikną "Interwencja" oraz "Państwo w państwie", a poranny program "halo, tu polsat" czeka wymiana prowadzących. Z redakcją rozstali się bowiem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Teraz do tej serii głośnych roszad w Polsacie dołącza sprawa orkiestry w "Tańcu z Gwiazdami".

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Zwolnienia w orkiestrze "Tańca z Gwiazdami". Powodem ma być wiek

Mariusz Mielczarek opublikował na swoim profilu na Facebooku film, w którym odniósł się do zmian w "Tańcu z Gwiazdami". Członek orkiestry, która w kolejnych sezonach co odcinek zachwyca widzów, przekazał, że on i kilku jego kolegów zostali zwolnieni z przez nową ekipę odpowiedzialną za produkcję show.

Twierdzi również, że dowiedział się, iż powodem tej decyzji miał być ich wiek, pomimo faktu, że żaden ze zwolnionych muzyków nie jest jeszcze na emeryturze i wszyscy są nadal zdolni do aktywnej pracy zawodowej.

"Decyzję tę zakomunikował nam nasz kierownik muzyczny, a podjęli ją nowi producenci programu 'Taniec z gwiazdami'. Uważamy, że to jest nieuczciwe i chyba trochę niezgodne z prawem - tego nie wiem, ale informuję, że takie praktyki już mają miejsce" - powiedział.

Jak pisze serwis "Plejada", telewizja Polsat mimo prośby o komentarz na ten moment nie zabrała głosu w sprawie zwolnień muzyków. Nie jest również jasne, kto znajdzie się w nowym składzie orkiestry "Tańca z Gwiazdami". Produkcja ujawniła natomiast, że studio zostało odnowione. Wygląda na to, że odświeżenia doczekał się także skład artystyczny...

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"Taniec z Gwiazdami" 2026. Kto powalczy o Kryształową Kulę?

W nadchodzącym sezonie, który rozpocznie się 6 września w Polsacie, na parkiecie zobaczymy następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz