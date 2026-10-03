Ewa Farna i Martin Chobot rozstali się! Byli partnerzy opublikowali wspólne oświadczenie

Piosenkarka należy do grona najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce, a znaczną część swojej kariery oraz prywatnej codzienności związała z Czechami. To właśnie za naszą południową granicą artystka poznała swojego życiowego partnera, z którym następnie założyła rodzinę, witając na świecie dwoje potomków. Niestety po blisko dziesięciu latach od zawarcia związku małżeńskiego Ewa Farna i Martin Chobot przekazali fanom wiadomość o zakończeniu swojej wieloletniej relacji.

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Ewa Farna i Martin Chobot ogłosili rozstanie

Popularna wokalistka oraz jej dotychczasowy mąż zamieścili w przestrzeni internetowej bardzo osobisty wpis. Ewa Farna i muzyk Martin Chobot spotkali się po raz pierwszy dwie dekady temu, jednak głębsze uczucie między nimi narodziło się dopiero po pewnym czasie. Zakochani zdecydowali się na sformalizowanie związku we wrześniu 2017 roku, a owocem ich miłości są syn Artur oraz córka Ella.

- Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Pozostajemy kochającymi rodzicami i rodziną, która na zawsze będzie nas łączyć. Ostatnich parę lat staraliśmy się znaleźć sposób, by znów czuć się dobrze razem. Czasami jednak sprawy układają się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy, i mimo wszelkich starań związek przestaje funkcjonować - napisali na Instagramie.

Dawni partnerzy zaznaczyli w swoim komunikacie, że zawsze starali się chronić własną prywatność, jednak teraz postanowili publicznie odnieść się do całej sytuacji, aby skutecznie zapobiec powstawaniu krzywdzących i nieprawdziwych plotek na swój temat. Oboje bardzo wyraźnie podkreślili fakt, że nadal spaja ich wspólne potomstwo, dlatego poprosili opinię publiczną o uszanowanie spokoju ich bliskich w tym wymagającym czasie.

- Spędziliśmy razem piękne lata, napisaliśmy kilka ładnych piosenek, przeżyliśmy wielką miłość i mamy cudowne dzieci. A to wcale nie jest mało - czytamy.

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Piosenkarka dba o prywatność bliskich

Ewa Farna pojawiła się na estradzie jako bardzo młoda osoba, co z pewnością było trudnym doświadczeniem dla nastolatki. Dziś jest 33-letnią mamą dwojga dzieci i nic dziwnego, że pilnie strzeże ich prywatności. Popularność po obu stronach granicy polsko-czeskiej miała swoje blaski i cienie, a dziś Farna przygotowuje się do koncertów z okazji 20-lecia kariery w Warszawie.

Przed wyjściem za Martina Chobota w 2017 roku niewiele mówiło się o życiu uczuciowym gwiazdy. Wiemy, że jej partnerem był inny czeski muzyk - Tomáš Klus. Więcej o wyjątkowej karierze piosenkarki z Zaolzia przeczytacie w cyklu "Ikony popu" w październikowym wydaniu magazynu ESKA Story.