Nie tylko u Chajzerów taka różnica wieku. Te pary też sporo dzieli! On dojrzały, ona dużo młodsza, ale wygrała miłość

Wiele znanych par budzi emocje wśród opinii publicznej. Niektóre związki cieszą się dużą sympatią, inne - spotykają się z krytyką. Część z nich ma pewien wspólny mianownik: dużą różnicę wieku, która w każdym przypadku wywołuje kontrowersje. Ostatnio przekonali się o tym Chajzerowie, ale nie tylko ich dzielą ponad dwie dekady w metryce. Przypominamy, kto jeszcze ożenił się z ukochaną pomimo co najmniej dwudziestu lat różnicy wieku.

Filip Chajzer i afera o wiek Bianki. Świeżo upieczona żona wyjęła dowód

Szeroko komentowany ślub odbył się 19 września w jednym z krakowskich kościołów. Filip Chajzer ożenił się z młodszą o dwie dekady Bianką, z którą tworzył zaledwie kilkumiesięczny związek. Znajomość pary, relacje celebryty z rodziną przyszłej panny młodej, jak i inne wątki wokół ślubu budziły kontrowersje. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się jednak dokładny wiek pani Chajzer. By rozwiać wszelkie wątpliwości, ostatnio we wspólnym podcaście świeżo upieczona małżonka prezentera pokazała całej Polsce skan swojego dowodu osobistego, który potwierdza, że ma 20 lat - urodziła się w lutym 2006 roku. To oznacza, że z mężem dzieli ją 21 lat i niecałe 3 miesiące różnicy - Filip Chajzer przyszedł na świat w listopadzie 1984 roku.

Ci polscy gwiazdorzy też mają młodsze żony. Co najmniej 20 lat różnicy!

Filip Chajzer nie jest jedynym żonatym celebrytą w Polsce, którego żona urodziła się przynajmniej dwie dekady po nim. Do grona znanych postaci ze sporą różnicą wieku w związku niewątpliwie należy aktor Marek Kondrat. Wielki powrót mistrza do pracy i udział w filmie "Lalka" stał się okazją do przypomnienia, że jego żona Antonina Turnau jest młodsza o 38 lat! Odpowiednio o rok i dwa lata mniejsza różnica występuje w przypadku prezentera Karola Strasburgera i jego żony Małgorzaty oraz sportowca Apoloniusza Tajnera i jego żony Izabeli.

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Z kolei między 20 a 30 lat różnicy w metryce odnotowują ze swoimi partnerkami m.in. Cezary Pazura, Jan Englert, Edward Miszczak, Krzysztof Skiba, Maciej Orłoś, Andrzej Sołtysik, Krzysztof Rutkowski, Daniel Stefański, Kuba Wojewódzki, Krzysztof Jabłoński czy Paweł Deląg. Zdjęcia tych zakochanych par znajdziecie w naszej galerii poniżej!

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Jaka jest przeciętna różnica wieku w małżeństwach?

Co warto wiedzieć o typowych małżeństwach w naszym kraju? Według danych GUS, w Polsce w statystycznym momencie ślubu mężczyzna jest starszy od kobiety o około 2-3 lata.

Niespełna 50% par to przypadki, w których mąż jest starszy od żony o maksymalnie 5 lat.

Pary pobierające się w dokładnie tym samym wieku stanowią zaś 14% ślubów.

W 2024 roku typowa para młoda była o 6 lat starsza niż w roku 2000.

Sonda Czy uważasz, że duża różnica wieku w związku jest przeszkodą? Tak, to stanowi problem Nie, miłość przezwycięża wszystko