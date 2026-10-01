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Mroczna komedia z czasów stalinizmu. Wielki sukces polskiego kina
Wspominając kultowe polskie produkcje, trudno pominąć czarną komedię "Rewers" z 2009 roku. Od premiery dzieła wyreżyserowanego przez Borysa Lankosza minęło już 17 lat. Film wszedł na ekrany 13 listopada 2009 roku i z miejsca zyskał ogromne uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Świadczą o tym liczne nagrody, w tym prestiżowe Złote Lwy oraz Orły, a także imponujący wynik finansowy. Produkcja zarobiła ponad sześć i pół miliona złotych w niewiele ponad dwa miesiące. Scenariusz autorstwa Andrzeja Barta zabiera widzów do Warszawy, wiernie oddając lata 50. XX wieku. Fabuła skupia się na losach trzech kobiet mierzących się z trudną rzeczywistością. Główną bohaterką jest skromna literatka Sabina, która przy stanowczym wsparciu matki i babki szuka odpowiedniego męża. Jej życie drastycznie się komplikuje, gdy poznaje Bronisława, który z czasem okazuje się bezwzględnym funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Zaskakujące zwroty akcji oraz brawurowe rozwiązanie problemu szantażującego mężczyzny sprawiły, że "Rewers" na stałe zapisał się w historii polskiej kinematografii.
Wybitna obsada, która przyciągnęła miliony widzów
O ogromnym sukcesie produkcji w dużej mierze zdecydował fenomenalny dobór aktorów. Reżyser postawił na sprawdzone talenty oraz wyraziste osobowości ekranowe. Widzowie mogli podziwiać na ekranie prawdziwą plejadę polskich gwiazd, które w mistrzowski sposób oddały duszny klimat minionej epoki.
- Agata Buzek wcielająca się w Sabinę Jankowską, nieśmiałą pracownicę wydawnictwa poetyckiego
- Krystyna Janda w roli Ireny, troskliwej, ale i zdeterminowanej matki głównej bohaterki
- Anna Polony odgrywająca stanowczą i charyzmatyczną babkę Sabiny
- Marcin Dorociński grający Bronisława Falskiego, uwodzicielskiego funkcjonariusza UB
- Łukasz Konopka jako Arkadiusz, brat Sabiny ukrywający się na poddaszu
- Adam Woronowicz w roli księgowego Józefa, jednego z niefortunnych adoratorów młodej literatki
Zaskakująca przemiana aktorów na przestrzeni kilkunastu lat
Od czasu, gdy "Rewers" święcił triumfy w kinach, minęły niemal dwie dekady. Obecny 2026 rok to doskonały moment, aby spojrzeć na to, jak bardzo zmienili się aktorzy znani z tej docenionej przez krytyków komedii. Upływ czasu naturalnie zostawił na nich swój ślad, przynosząc nowe role, życiowe doświadczenia i ogromne metamorfozy wizualne. Gwiazdy takie jak Agata Buzek czy Marcin Dorociński przez lata prężnie rozwijały swoje kariery, a ich rysy twarzy nabrały jeszcze większej wyrazistości i szlachetnej dojrzałości. Z kolei prawdziwe ikony polskiego kina, do których należą Krystyna Janda oraz Anna Polony, mimo upływających lat wciąż emanują niesamowitym magnetyzmem, choć ich wizerunek naturalnie ewoluował. Czas potrafi zaskakiwać, a porównanie dawnych zdjęć z dzisiejszym wyglądem artystów uświadamia nam, jak długą i barwną drogę przeszli od czasu kręcenia wspólnych scen. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną poniżej obszerną galerią zdjęć. To wyjątkowe zestawienie kadrów z przeszłości z dzisiejszymi portretami obsady pozwala na nowo docenić magię upływającego czasu i zobaczyć z bliska, w jaki sposób zmieniły się największe gwiazdy polskiego ekranu.