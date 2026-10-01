Mroczna komedia z czasów stalinizmu. Wielki sukces polskiego kina

Wspominając kultowe polskie produkcje, trudno pominąć czarną komedię "Rewers" z 2009 roku. Od premiery dzieła wyreżyserowanego przez Borysa Lankosza minęło już 17 lat. Film wszedł na ekrany 13 listopada 2009 roku i z miejsca zyskał ogromne uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Świadczą o tym liczne nagrody, w tym prestiżowe Złote Lwy oraz Orły, a także imponujący wynik finansowy. Produkcja zarobiła ponad sześć i pół miliona złotych w niewiele ponad dwa miesiące. Scenariusz autorstwa Andrzeja Barta zabiera widzów do Warszawy, wiernie oddając lata 50. XX wieku. Fabuła skupia się na losach trzech kobiet mierzących się z trudną rzeczywistością. Główną bohaterką jest skromna literatka Sabina, która przy stanowczym wsparciu matki i babki szuka odpowiedniego męża. Jej życie drastycznie się komplikuje, gdy poznaje Bronisława, który z czasem okazuje się bezwzględnym funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Zaskakujące zwroty akcji oraz brawurowe rozwiązanie problemu szantażującego mężczyzny sprawiły, że "Rewers" na stałe zapisał się w historii polskiej kinematografii.

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Wybitna obsada, która przyciągnęła miliony widzów

O ogromnym sukcesie produkcji w dużej mierze zdecydował fenomenalny dobór aktorów. Reżyser postawił na sprawdzone talenty oraz wyraziste osobowości ekranowe. Widzowie mogli podziwiać na ekranie prawdziwą plejadę polskich gwiazd, które w mistrzowski sposób oddały duszny klimat minionej epoki.

Agata Buzek wcielająca się w Sabinę Jankowską, nieśmiałą pracownicę wydawnictwa poetyckiego

wcielająca się w Sabinę Jankowską, nieśmiałą pracownicę wydawnictwa poetyckiego Krystyna Janda w roli Ireny, troskliwej, ale i zdeterminowanej matki głównej bohaterki

w roli Ireny, troskliwej, ale i zdeterminowanej matki głównej bohaterki Anna Polony odgrywająca stanowczą i charyzmatyczną babkę Sabiny

odgrywająca stanowczą i charyzmatyczną babkę Sabiny Marcin Dorociński grający Bronisława Falskiego, uwodzicielskiego funkcjonariusza UB

grający Bronisława Falskiego, uwodzicielskiego funkcjonariusza UB Łukasz Konopka jako Arkadiusz, brat Sabiny ukrywający się na poddaszu

jako Arkadiusz, brat Sabiny ukrywający się na poddaszu Adam Woronowicz w roli księgowego Józefa, jednego z niefortunnych adoratorów młodej literatki

Zaskakująca przemiana aktorów na przestrzeni kilkunastu lat

Od czasu, gdy "Rewers" święcił triumfy w kinach, minęły niemal dwie dekady. Obecny 2026 rok to doskonały moment, aby spojrzeć na to, jak bardzo zmienili się aktorzy znani z tej docenionej przez krytyków komedii. Upływ czasu naturalnie zostawił na nich swój ślad, przynosząc nowe role, życiowe doświadczenia i ogromne metamorfozy wizualne. Gwiazdy takie jak Agata Buzek czy Marcin Dorociński przez lata prężnie rozwijały swoje kariery, a ich rysy twarzy nabrały jeszcze większej wyrazistości i szlachetnej dojrzałości. Z kolei prawdziwe ikony polskiego kina, do których należą Krystyna Janda oraz Anna Polony, mimo upływających lat wciąż emanują niesamowitym magnetyzmem, choć ich wizerunek naturalnie ewoluował. Czas potrafi zaskakiwać, a porównanie dawnych zdjęć z dzisiejszym wyglądem artystów uświadamia nam, jak długą i barwną drogę przeszli od czasu kręcenia wspólnych scen. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną poniżej obszerną galerią zdjęć. To wyjątkowe zestawienie kadrów z przeszłości z dzisiejszymi portretami obsady pozwala na nowo docenić magię upływającego czasu i zobaczyć z bliska, w jaki sposób zmieniły się największe gwiazdy polskiego ekranu.