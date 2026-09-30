Eurowizja Junior 2026. Znamy datę, miejsce i reprezentanta Polski

Adrian Rybak
Adrian Rybak
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-30 17:32

Eurowizja Junior to bez wątpienia najważniejsze muzyczne wydarzenie dla młodych talentów na Starym Kontynencie. Wokaliści z wielu państw mają szansę zaprezentować się przed ogromną publicznością. Oto, gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026, jaki jest termin widowiska i kto tym razem zaśpiewa w biało-czerwonych barwach.

Eurowizja Junior 2026: Data i miejsce. Gdzie odbędzie się konkurs?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października. Początkowo gospodarz tegorocznej edycji pozostawał dużą niewiadomą. Po ubiegłorocznym triumfie młodej Lou Deleuze z piosenką „Ce Monde” w Tbilisi, naturalnym kandydatem do organizacji widowiska była Francja. Tamtejsza telewizja publiczna zrezygnowała jednak z przejęcia imprezy, powołując się na kwestie finansowe. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) musiała szybko znaleźć alternatywne rozwiązanie wśród innych państw członkowskich. Ostatecznie wybór padł na Maltę. Młodzi artyści zmierzą się ze sobą na scenie w kompleksie Malta Fairs & Conventions Centre, zlokalizowanym w maltańskiej miejscowości Ta' Qali.

Wiktor Sas i utwór "Gravity" w polskich barwach

Wybór polskiego kandydata przebiegł w tym roku błyskawicznie. Telewizja Polska postawiła na Wiktora Sasa, który zapewnił sobie bilet na Eurowizję Junior 2026 automatycznie, dzięki zwycięstwu w ostatniej edycji programu „The Voice Kids”. Piosenka, z którą młody wokalista powalczy o europejskie głosy, nosi tytuł "Gravity". Za stworzenie tej eurowizyjnej propozycji odpowiada uznane grono twórców:

  • Tribbs – muzyczny mentor artysty w "The Voice Kids" i współtwórca eurowizyjnych piosenek m.in. dla Krystiana Ochmana oraz Blanki;
  • Lanberry – popularna piosenkarka i autorka tekstów, stojąca za zwycięskimi hitami Roksany Węgiel oraz Viki Gabor;
  • Antoni „Koder” Alagierski – producent i współtwórca przeboju „Dopóki się nie znudzisz” w wykonaniu Miü i Zalii;
  • Wojciech Kostrzewa – producent muzyczny, współautor utworów „The Code” i „Wasted Love”, które przyniosły Nemo i JJ zwycięstwo na dorosłej Eurowizji w latach 2024-25;
  • Urlich „Coach” Harrison – niemiecki muzyk oraz DJ.

Eurowizja Junior 2026: lista uczestników i kolejność występów

Wiadomo już oficjalnie, że w tegorocznej rywalizacji wystąpi łącznie 16 państw. Z konkursowej stawki w porównaniu z minionym rokiem wycofały się dwie delegacje – z Chorwacji oraz Azerbejdżanu. Reszta krajów zamelduje się na scenie w kompletnym składzie. Poniżej prezentujemy pełną listę uczestników, ułożoną zgodnie z oficjalną kolejnością startową koncertu:

  1. Holandia - Maria - "Stronger together"
  2. Cypr - Harry Georgiou - "Who I can be"
  3. Portugalia - Salvador Rio - "Alma"
  4. Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja"
  5. San Marino - Violamarie - "Ruota panoramica"
  6. Francja - Alec - "Comment tu vas?"
  7. Polska - Wiktor Sas - "Gravity"
  8. Armenia - Naré - "Boo!"
  9. Malta - Beppe - "Blue bird"
  10. Włochy - Matteo Trullu - "Che cos'è l'amore?"
  11. Ukraina - Erika Koleszniczenko - "Not a lullaby"
  12. Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata jas"
  13. Irlandia
  14. Albania - Eslin Kurti - "Kërce me mua"
  15. Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the rooftops"
  16. Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore bello (te quiero, te quiero)"
Wiktor Sas
Galeria zdjęć 12

Polska na Eurowizji Junior

Od debiutu naszego kraju w dziecięcej odsłonie wydarzenia, polscy wokaliści dostarczali publiczności wielu emocji, wielokrotnie zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy dorobek reprezentantów z Polski prezentuje się następująco:

  • 2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce
  • 2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce
  • 2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce
  • 2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce
  • 2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce
  • 2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce
  • 2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce
  • 2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce
  • 2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce
  • 2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce
  • 2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce
  • 2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce

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