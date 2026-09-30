Eurowizja Junior 2026. Znamy datę, miejsce i reprezentanta Polski

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Eurowizja Junior 2026: Data i miejsce. Gdzie odbędzie się konkurs?
Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października. Początkowo gospodarz tegorocznej edycji pozostawał dużą niewiadomą. Po ubiegłorocznym triumfie młodej Lou Deleuze z piosenką „Ce Monde” w Tbilisi, naturalnym kandydatem do organizacji widowiska była Francja. Tamtejsza telewizja publiczna zrezygnowała jednak z przejęcia imprezy, powołując się na kwestie finansowe. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) musiała szybko znaleźć alternatywne rozwiązanie wśród innych państw członkowskich. Ostatecznie wybór padł na Maltę. Młodzi artyści zmierzą się ze sobą na scenie w kompleksie Malta Fairs & Conventions Centre, zlokalizowanym w maltańskiej miejscowości Ta' Qali.
Wiktor Sas i utwór "Gravity" w polskich barwach
Wybór polskiego kandydata przebiegł w tym roku błyskawicznie. Telewizja Polska postawiła na Wiktora Sasa, który zapewnił sobie bilet na Eurowizję Junior 2026 automatycznie, dzięki zwycięstwu w ostatniej edycji programu „The Voice Kids”. Piosenka, z którą młody wokalista powalczy o europejskie głosy, nosi tytuł "Gravity". Za stworzenie tej eurowizyjnej propozycji odpowiada uznane grono twórców:
- Tribbs – muzyczny mentor artysty w "The Voice Kids" i współtwórca eurowizyjnych piosenek m.in. dla Krystiana Ochmana oraz Blanki;
- Lanberry – popularna piosenkarka i autorka tekstów, stojąca za zwycięskimi hitami Roksany Węgiel oraz Viki Gabor;
- Antoni „Koder” Alagierski – producent i współtwórca przeboju „Dopóki się nie znudzisz” w wykonaniu Miü i Zalii;
- Wojciech Kostrzewa – producent muzyczny, współautor utworów „The Code” i „Wasted Love”, które przyniosły Nemo i JJ zwycięstwo na dorosłej Eurowizji w latach 2024-25;
- Urlich „Coach” Harrison – niemiecki muzyk oraz DJ.
Eurowizja Junior 2026: lista uczestników i kolejność występów
Wiadomo już oficjalnie, że w tegorocznej rywalizacji wystąpi łącznie 16 państw. Z konkursowej stawki w porównaniu z minionym rokiem wycofały się dwie delegacje – z Chorwacji oraz Azerbejdżanu. Reszta krajów zamelduje się na scenie w kompletnym składzie. Poniżej prezentujemy pełną listę uczestników, ułożoną zgodnie z oficjalną kolejnością startową koncertu:
- Holandia - Maria - "Stronger together"
- Cypr - Harry Georgiou - "Who I can be"
- Portugalia - Salvador Rio - "Alma"
- Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja"
- San Marino - Violamarie - "Ruota panoramica"
- Francja - Alec - "Comment tu vas?"
- Polska - Wiktor Sas - "Gravity"
- Armenia - Naré - "Boo!"
- Malta - Beppe - "Blue bird"
- Włochy - Matteo Trullu - "Che cos'è l'amore?"
- Ukraina - Erika Koleszniczenko - "Not a lullaby"
- Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata jas"
- Irlandia
- Albania - Eslin Kurti - "Kërce me mua"
- Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the rooftops"
- Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore bello (te quiero, te quiero)"
Polska na Eurowizji Junior
Od debiutu naszego kraju w dziecięcej odsłonie wydarzenia, polscy wokaliści dostarczali publiczności wielu emocji, wielokrotnie zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy dorobek reprezentantów z Polski prezentuje się następująco:
- 2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce
- 2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce
- 2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce
- 2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce
- 2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce
- 2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce
- 2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce
- 2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce
- 2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce
- 2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce
- 2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce
- 2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce