Nie było castingu do roli Łęckiej? Kamila Urzędowska szczerze o kulisach filmu "Lalka"

Zdania po premierze serialu "Lalka" na platformie Netflix były podzielone. Od głosów uznania po krytykę zbyt luźnej interpretacji powieści Bolesława Prusa - tysiące widzów wyrobiło sobie o tej produkcji opinię. Teraz czas na drugą adaptację obowiązkowej lektury w polskich szkołach średnich. Do kin wejdzie film "Lalka", w którym zobaczymy Kamilę Urzędowską. Aktorka zdradziła, że mimo braku konkurencji decyzja o przyjęciu roli Łęckiej nie była prosta.

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

W obsadzie filmu Macieja Kawalskiego znalazło się wielu cenionych aktorów i aktorek, m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn czy Cezary Żak. W rolę Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, natomiast Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.

To nie pierwszy raz, kiedy ta aktorka pojawia się w ekranizacji ważnej części polskiej literatury. Zagrała już przecież Jagnę w "Chłopach". Jak mówi, z dzisiejszej perspektywy "Lalka" okazała się dla niej zupełnie innym materiałem, niż gdy czytała ją jako uczennica liceum.

- To zderzenie z "Lalką" w liceum może nie było aż tak głębokie jak teraz, kiedy już jestem po studiach i jestem troszkę mądrzejszym człowiekiem niż wtedy i wyciągam nieco inne wnioski. Ale myślę, że za każdym razem "Lalka" jest takim materiałem, w którym odkrywam coś na nowo - powiedziała Urzędowska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

"Najłatwiejszy casting w moim życiu"

W przeciwieństwie do filmu "Chłopi" z 2023 roku, przed którym Kamila Urzędowska pokonała 400 konkurentek do roli Jagny, tym razem nie było castingu. W tym samym wywiadzie filmowa Łęcka zdradziła, że otrzymała bezpośrednią propozycję od produkcji. Mimo tego zaproszenie do "Lalki" było swoim wyzwaniem i wymagało dokładnego namysłu.

- Myślę, że casting do Izabeli Łęckiej był chyba najłatwiejszym castingiem w moim życiu, ponieważ… go nie było. Nasz producent Radek Drabik zadzwonił do mnie z prośbą o spotkanie i wtedy zaproponował mi tę rolę. Oczywiście wiązało się to z kwestią przemyślenia za i przeciw, czy my faktycznie będziemy w stanie się dogadać i czy w podobny sposób myślimy na temat tej postaci. To było dla mnie ogromne wyzwanie, podjąć taką decyzję - powiedziała.

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"Lalka" - kiedy premiera filmu?

"Lalka" wchodzi do polskich kin już 30 września 2026 roku. Wcześniej odbyła się uroczysta prapremiera, w której uczestniczyło wiele gwiazd nie tylko występujących w filmie.

Jeśli chodzi o serialową "Lalkę" z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską - jest dostępna na platformie Netflix od 16 września.

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