Pamiętacie Magdę Modrą z "Baru"? Po 20 latach jej życie wywróciło się do góry nogami

Magda Modra była gwiazdą reality show

Magdalena Modra zdobyła popularność ponad 20 lat temu. Największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Bar" - pojawiła się w trzeciej i czwartej edycji reality show Polsatu. Ta telewizyjna przygoda była dla niej początkiem kolejnych zawodowych prób. Modra pracowała jako prezenterka, próbowała także swoich sił w muzyce, modelingu i aktorstwie. Studiowała w Warszawskiej Szkole Filmowej, a na ekranie można było ją zobaczyć również w serialach.

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Magda Modra próbowała swoich sił jako modelka i aktorka

Przed laty pracowała także jako modelka. W materiałach biograficznych dotyczących jej kariery pojawiają się współprace z takimi markami jak Gucci czy Calvin Klein. To jednak aktorstwo stało się jej sposobem na życie. Zadebiutowała na ekranie w filmie "Legenda" z 2005 roku, a następnie pojawiała się także w serialowych produkcjach.

Jej życie prywatne przez lata również było obserwowane przez media. W 2007 roku Magda Modra wyszła za Marka Krupskiego, aktora znanego m.in. z "Barw szczęścia" i "Malanowskiego i partnerów". Para doczekała się dwóch córek - Mii i Lei.

Magda Modra i Marek Krupski rozstali się po latach

Jeszcze niedawno Modra i Krupski wspólnie pojawiali się publicznie. Z czasem jednak w mediach zaczęły pojawiać się informacje o kryzysie. Para przestała publikować wspólne zdjęcia i obserwować się w mediach społecznościowych. W 2025 roku do sądu miał trafić pozew rozwodowy złożony przez Marka Krupskiego. Powodów rozpadu małżeństwa oboje nie zdecydowali się publicznie ujawnić. Po ponad 18 latach małżeństwa ich wspólna droga dobiegła końca.

Magda Modra pojawiła się w sądzie

30 września 2026 roku Magdalena Modra i Marek Krupski stawili się w warszawskim sądzie. Oboje zachowywali wobec siebie dystans i nie przywitali się. Po rozprawie Magda Modra nie ukrywała emocji.

Jestem wolna. Możecie mi pogratulować. Zaczynam nowe życie

- powiedziała dziennikarzom po wyjściu z sali.

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Zobacz w naszej galerii, jak Magda Modra wyglądała na początku swojej zawodowej drogi.

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Rozwód gwiazd - Marek Krupski i Magda Modra-Krupska