Kontynuacja głośnego romansu "The Love Hypothesis" w drodze. Autorka szykuje nową część

Historia Olive (Lili Reinhart) i Adama (Tom Bateman) zyskała rzesze fanów. Opowieść bazująca na wątku fałszywego związku, pierwotnie inspirowana uniwersum "Gwiezdnych wojen", przeszła drogę od internetowego opowiadania do kinowego hitu dostępnego na platformie Prime Video. Jak zapowiada Ali Hazelwood, to jednak nie koniec tej historii – czytelnicy mogą spodziewać się kontynuacji zatytułowanej "The Two-Body Problem".

Po "The Love Hypothesis" czas na "The Two-Body Problem". O czym opowie druga część?

Informację o powstawaniu nowej książki przekazała sama pisarka za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, dodając, że to właśnie realizacja filmowa obudziła w niej na nowo uczucia do pary głównych bohaterów.

Jeszcze rok czy dwa temu nie spodziewałam się, że wypowiem zdanie "napisałam kontynuację The Love Hypothesis", a teraz, dziwnym trafem, nie wyobrażam sobie świata, w którym The Two-Body Problem nie istnieje. Nie mogę się doczekać, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy opowiedzieć wam więcej o tej książce i kulisach jej powstania. Na razie zdradzę tylko, że film i jego obsada sprawiły, że na nowo zakochałam się w Adamie i Olive. Ponowne odwiedziny u nich były absolutną przyjemnością - napisała Ali Hazelwood na Instagramie.

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Choć szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą, Hazelwood zdradziła, że akcja nowej powieści będzie toczyć się przez kilka lat. Autorka opisuje ją jako zbiór scen z życia, pełen potknięć w karierze naukowej oraz humorystycznych dylematów, z jakimi borykają się pary z długim stażem – w tym z klasycznym wyborem menu na kolację.

Będzie film z serii "The Love Hypothesis"?

Pisarka poruszyła również temat ewentualnego przeniesienia "The Two-Body Problem" na ekran. Zaznaczyła wprawdzie, że obecnie nie ma stuprocentowej pewności co do powstania filmu, jednak ujawniła, że studio MRC rozpoczęło już prace nad produkcją na zlecenie Amazon MGM Studios.

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