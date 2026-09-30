Kontynuacja głośnego romansu "The Love Hypothesis" w drodze. Autorka szykuje nową część

Kasia Kowalska
2026-09-30 17:09

Najpierw fanfiction, potem literacki bestseller, a w końcu ekranizacja. "The Love Hypothesis" od Prime Video z Lili Reinhart i Tomem Batemanem zyskało uznanie zarówno fanów książki, jak i wielbicieli lekkich komedii romantycznych. Sukces filmu zainspirował Ali Hazelwood do stworzenia sequela, "The Two-Body Problem". Pojawiają się pierwsze informacje o książce i doniesienia o możliwej ekranizacji.

Lili Reinhart i Tom Bateman jako Olive i Adam na ławce. O kontynuacji The Love Hypothesis przeczytasz na SE.
Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Historia Olive (Lili Reinhart) i Adama (Tom Bateman) zyskała rzesze fanów. Opowieść bazująca na wątku fałszywego związku, pierwotnie inspirowana uniwersum "Gwiezdnych wojen", przeszła drogę od internetowego opowiadania do kinowego hitu dostępnego na platformie Prime Video. Jak zapowiada Ali Hazelwood, to jednak nie koniec tej historii – czytelnicy mogą spodziewać się kontynuacji zatytułowanej "The Two-Body Problem".

Po "The Love Hypothesis" czas na "The Two-Body Problem". O czym opowie druga część?

Informację o powstawaniu nowej książki przekazała sama pisarka za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, dodając, że to właśnie realizacja filmowa obudziła w niej na nowo uczucia do pary głównych bohaterów.

Jeszcze rok czy dwa temu nie spodziewałam się, że wypowiem zdanie "napisałam kontynuację The Love Hypothesis", a teraz, dziwnym trafem, nie wyobrażam sobie świata, w którym The Two-Body Problem nie istnieje. Nie mogę się doczekać, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy opowiedzieć wam więcej o tej książce i kulisach jej powstania. Na razie zdradzę tylko, że film i jego obsada sprawiły, że na nowo zakochałam się w Adamie i Olive. Ponowne odwiedziny u nich były absolutną przyjemnością - napisała Ali Hazelwood na Instagramie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nie było castingu do roli Łęckiej? Kamila Urzędowska szczerze o kulisach filmu "Lalka"

Choć szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą, Hazelwood zdradziła, że akcja nowej powieści będzie toczyć się przez kilka lat. Autorka opisuje ją jako zbiór scen z życia, pełen potknięć w karierze naukowej oraz humorystycznych dylematów, z jakimi borykają się pary z długim stażem – w tym z klasycznym wyborem menu na kolację.

Będzie film z serii "The Love Hypothesis"?

Pisarka poruszyła również temat ewentualnego przeniesienia "The Two-Body Problem" na ekran. Zaznaczyła wprawdzie, że obecnie nie ma stuprocentowej pewności co do powstania filmu, jednak ujawniła, że studio MRC rozpoczęło już prace nad produkcją na zlecenie Amazon MGM Studios.

PRZECZYTAJ TEŻ: Olbrychski chce Wieniawę w roli Łęckiej! Gwiazda nie kryła zakłopotania

Najlepsze historie miłosne to te z tragicznym zakończeniem? Rozmawiamy z obsadą "Trio" | Wywiad ESKA
Top5 guilty pleasures
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

AMAZON PRIME
FILMY ONLINE
FILMY