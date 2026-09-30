Izabela Janachowska urodziła! Szczęśliwa mama pokazała urocze nagranie z maluszkiem

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-30 14:46

Końcówka września na zawsze zapisze się w pamięci Izabeli Janachowskiej i jej bliskich. W ostatnią środę miesiąca bizneswoman pochwaliła się radosną nowiną o narodzinach dziecka. "Czekaliśmy na Ciebie" - napisała szczęśliwa mama.

Izabela Janachowska urodziła. Po raz drugi została mamą!

Izabela Janachowska po raz drugi została mamą! Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna w ostatnią środę września podzieliła się z internautami radosną wiadomością. Na Instagramie opublikowała filmik, na którym pokazała nowonarodzoną pociechę. 

Czekaliśmy na Ciebie - napisała Izabela w opisie nagrania.

Przy okazji zdradziła dokładną datę urodzin dziecka. Maluszek przyszedł na świat kilka dni temu, a dokładnie w piątek, 25 września. Janachowska już kilka tygodni temu przekazała, że spodziewa się syna. Nie wiadomo jednak jakie imię wybrała dla maluszka. W komentarzach od razu zaroiło się od gratulacji - zarówno od internautów, jak i znanych znajomych z show-biznesu.

Prywatnie Izabela Janachowska związana jest ze starszym o 27 lat Krzysztofem Jabłońskim. Tancerka i przedsiębiorca pobrali się pod koniec czerwca 2014 roku. Pięć lat później na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Christopher Alexander.

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Izabela Janachowska zdradziła płeć dziecka!

O tym, że ich rodzina się powiększy Izabela Janachowska poinformowała w maju. Prezenterka przez długi czas ukrywała fakt, że jest w ciąży nie tylko przed osobami postronnymi, fanami czy mediami... ale i przed samym mężem! Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo i dopiero wtedy przekazać ukochanemu tę wyjątkową wiadomość.

Z kolei w sierpniu na kolejnym nagraniu zdradziła płeć dziecka. Nie zdecydowała się na żaden internetowy trend. Zamiast tego opublikowała rodzinne nagranie z pikniki. Pod koniec filmiku Christopher Alexander otwiera gazetę z napisem "It's a boy".

Rodzina Izabeli Janachowskiej jest już w komplecie. Całej rodzinie przesyłamy najlepsze życzenia i dużo zdrowia.

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