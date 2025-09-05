Izabela Janachowska z torebką z KROKODYLA w cenie mieszkania. Spadliśmy z krzesła i chyba już nie wstaniemy. Zobaczcie sami

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-09-05 5:40

My spadliśmy z krzesła, inni przeżegnają się, a pozostali zwyczajnie nie uwierzą własnym oczom. Izabela Janachowska (38 l.), była gwiazda TVN i Polsatu, wydała na torebkę istny majątek. Stylowy dodatek marki Hermès uszyty ze skóry krokodyla kosztuje tyle, co kawalerka, świetne auto i lepsze życie wielu osób. Poznajcie szczegóły.

Izabela Janachowska nosi się na bogato

Izabela Janachowska zrobiła karierę jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami". Kilka lat później wykorzystała swoją popularność i stała się specjalistką w kwestii organizacji ślubów i wesel. Z tego jest znana do dziś. Poprowadziła w telewizji kilka programów na temat organizacji wesel i wybierania sukien ślubnych. Założyła też prężnie działający interes - butik z sukniami i kreacjami na ważne okazje. Ale, co równie ważne, wyszła też za milionera. 

ZOBACZ: Krzysztof Jabłoński - kim jest mąż Izabeli Janachowskiej? Czym zajmuje się przedsiębiorca-milioner?

Torebka z krokodyla w cenie mieszkania. Aż trudno uwierzyć, że ktoś to kupuje

Nic dziwnego, że Janachowską stać na drogie ciuszki. Ale żeby aż tak...?! Prezenterkę przyłapano ostatnio w drodze do ulubionej restauracji gwiazd w centrum Warszawy. Przyjechała na miejsce Ferrari za prawie 3 mln złotych.

NIE PRZEGAP: Edyta Górniak w nocy baluje z milionerem od świeczek. Na widok jej stroju padniecie! Mamy zdjęcia. Widać wszystko

Odstawiła się tego dnia w satynową sukienkę i sandałki na szpice, ale to jej torebka zwróciła naszą uwagę najbardziej. Słynny model Hermès Kelly uszyty ze skóry krokodyla kosztuje grubo ponad 155 tys. zł. Ale to jeszcze nic. Przed rokiem prezenterka pokazała się z białą torebeczką tej samej marki wartą aż 200 tys. zł. Ale kto bogatej zabroni?

I choć te ceny zwalają z nóg, mówi się, że oryginalne torebki markowych marek to świetna inwestycja. Z biegiem lat zyskują bowiem na wartości. Inne gwiazdy, które fundują sobie takie przyjemności to chociażby Joanna Przetakiewicz czy Julia Wieniawa

ZOBACZ TAKŻE: Julia Wieniawa "teleportuje się" do świata luksusu. Jej torebka jest warta więcej niż mieszkanie wielu Polaków

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Izabela Janachowska z torebeczką za 155 tys. zł. Warto było tyle zapłacić?

Super Express Google News
Izabela Janachowska nosi się na bogato
41 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZABELA JANACHOWSKA