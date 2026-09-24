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Fenomen komedii z Podlasia. O czym opowiada "U Pana Boga w ogródku"
Od momentu kinowej premiery, która miała miejsce w sierpniu 2007 roku, do teraz minęło już dziewiętnaście lat. Ogromny sukces produkcji w reżyserii Jacka Bromskiego sprawił, że na jej podstawie stworzono dwunastoodcinkowy serial telewizyjny emitowany w latach 2007–2009. Widzowie błyskawicznie pokochali sielski, ale pełen absurdów klimat podlaskiej prowincji. Fabuła "U Pana Boga w ogródku" przenosi nas do urokliwego Królowego Mostu, gdzie do miejscowego komisariatu trafia Marian Cielęcki, najgorszy absolwent szkoły policyjnej. W tym samym czasie agenci CBŚ umieszczają w miasteczku gangstera Józefa Czaplę, który w ramach programu ochrony świadków otrzymuje nową tożsamość. Nad wszystkim musi zapanować komendant Henryk, borykający się dodatkowo z problemami kadrowymi oraz próbami znalezienia męża dla swojej córki Luśki.
Kto jest kim w Królowym Moście? Gwiazdorska obsada kultowej produkcji
Sukces tej opowieści to w ogromnej mierze zasługa wybitnych kreacji aktorskich. Twórcy postawili na znakomitych artystów, którzy nadali swoim postaciom niepowtarzalny charakter. Poniżej przypominamy najważniejsze twarze tego filmu oraz role, w które wcieliły się na ekranie.
- Krzysztof Dzierma odegrał charyzmatyczną postać proboszcza trzymającego pieczę nad moralnością mieszkańców
- Andrzej Zaborski zagrał Henryka Wołkołyckiego, czyli miejscowego komendanta policji zmagającego się z codziennymi troskami
- Wojciech Solarz rozbawiał widzów jako niezdarny i naiwny Marian Cielęcki
- Emilian Kamiński brawurowo wcielił się w rolę gangstera ukrywającego się pod nowym nazwiskiem Jerzy Bocian
- Agata Kryska-Ziętek wystąpiła jako Luśka, samotna matka i córka komisarza
Upływ czasu robi swoje. Zobacz zaskakującą przemianę aktorów w naszej galerii
Blisko dwie dekady to w świecie show-biznesu cała epoka. Od czasu zakończenia zdjęć do produkcji wygląd gwiazd uległ wyraźnej zmianie. Część obsady zyskała szlachetne rysy, inni całkowicie odmienili swój wizerunek, dostosowując go do nowych ról i życiowych wyzwań. Zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanej galerii zdjęć, w której zestawiliśmy dawne kadry z filmu z późniejszymi fotografiami artystów. Różnica w wyglądzie ulubieńców z Królowego Mostu potrafi mocno zaskoczyć.