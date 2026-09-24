Fenomen komedii z Podlasia. O czym opowiada "U Pana Boga w ogródku"

Od momentu kinowej premiery, która miała miejsce w sierpniu 2007 roku, do teraz minęło już dziewiętnaście lat. Ogromny sukces produkcji w reżyserii Jacka Bromskiego sprawił, że na jej podstawie stworzono dwunastoodcinkowy serial telewizyjny emitowany w latach 2007–2009. Widzowie błyskawicznie pokochali sielski, ale pełen absurdów klimat podlaskiej prowincji. Fabuła "U Pana Boga w ogródku" przenosi nas do urokliwego Królowego Mostu, gdzie do miejscowego komisariatu trafia Marian Cielęcki, najgorszy absolwent szkoły policyjnej. W tym samym czasie agenci CBŚ umieszczają w miasteczku gangstera Józefa Czaplę, który w ramach programu ochrony świadków otrzymuje nową tożsamość. Nad wszystkim musi zapanować komendant Henryk, borykający się dodatkowo z problemami kadrowymi oraz próbami znalezienia męża dla swojej córki Luśki.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Kto jest kim w Królowym Moście? Gwiazdorska obsada kultowej produkcji

Sukces tej opowieści to w ogromnej mierze zasługa wybitnych kreacji aktorskich. Twórcy postawili na znakomitych artystów, którzy nadali swoim postaciom niepowtarzalny charakter. Poniżej przypominamy najważniejsze twarze tego filmu oraz role, w które wcieliły się na ekranie.

Krzysztof Dzierma odegrał charyzmatyczną postać proboszcza trzymającego pieczę nad moralnością mieszkańców

odegrał charyzmatyczną postać proboszcza trzymającego pieczę nad moralnością mieszkańców Andrzej Zaborski zagrał Henryka Wołkołyckiego, czyli miejscowego komendanta policji zmagającego się z codziennymi troskami

zagrał Henryka Wołkołyckiego, czyli miejscowego komendanta policji zmagającego się z codziennymi troskami Wojciech Solarz rozbawiał widzów jako niezdarny i naiwny Marian Cielęcki

rozbawiał widzów jako niezdarny i naiwny Marian Cielęcki Emilian Kamiński brawurowo wcielił się w rolę gangstera ukrywającego się pod nowym nazwiskiem Jerzy Bocian

brawurowo wcielił się w rolę gangstera ukrywającego się pod nowym nazwiskiem Jerzy Bocian Agata Kryska-Ziętek wystąpiła jako Luśka, samotna matka i córka komisarza

Upływ czasu robi swoje. Zobacz zaskakującą przemianę aktorów w naszej galerii

Blisko dwie dekady to w świecie show-biznesu cała epoka. Od czasu zakończenia zdjęć do produkcji wygląd gwiazd uległ wyraźnej zmianie. Część obsady zyskała szlachetne rysy, inni całkowicie odmienili swój wizerunek, dostosowując go do nowych ról i życiowych wyzwań. Zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanej galerii zdjęć, w której zestawiliśmy dawne kadry z filmu z późniejszymi fotografiami artystów. Różnica w wyglądzie ulubieńców z Królowego Mostu potrafi mocno zaskoczyć.