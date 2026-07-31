Prawie 30 lat od premiery "Miodowych lat". Gwiazdy serialu przeszły niesamowitą metamorfozę

Fenomen "Miodowych lat". Od premiery minęło już niemal 30 lat

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery pierwszego odcinka serialu "Miodowe lata" minęły już niemal trzy dekady. Sitcom zadebiutował na antenie Polsatu 13 października 1998 roku i błyskawicznie podbił serca polskiej publiczności, gromadząc przed telewizorami nawet 7 milionów widzów. Produkcja, oparta na amerykańskim formacie "The Honeymooners", stała się prawdziwym fenomenem i do dziś cieszy się statusem kultowej.

Serial w komiczny sposób przedstawiał perypetie dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw, które mieszkały w warszawskiej kamienicy przy ulicy Wolskiej 33. Głównymi bohaterami byli Karol Krawczyk, z zawodu motorniczy tramwaju, oraz Tadeusz Norek, pracujący w miejskiej kanalizacji. Obaj przyjaciele nieustannie wpadali na szalone pomysły, np. jak szybko i łatwo zarobić fortunę, co oczywiście zawsze kończyło się spektakularną katastrofą. Nad ich poczynaniami czuwały ich twardo stąpające po ziemi żony - Alina i Danuta.

Miodowe lata. Zobacz, jak zmienili się aktorzy hitowego serialu!

Niezapomniane postacie z ulicy Wolskiej. Kto bawił Polaków do łez?

Siłą napędową serialu był bez wątpienia aktorski kunszt i chemia między bohaterami. W rolę gruboskórnego, ale w gruncie rzeczy dobrodusznego Karola Krawczyka wcielił się Cezary Żak. Jego nierozłącznym kompanem i sąsiadem był chuderlawy i uległy Tadzio Norek, brawurowo zagrany przez Artura Barcisia. Ten duet na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji.

Ich serialowymi partnerkami były Danuta Norek, w którą wcieliła się Dorota Chotecka, oraz Alina Krawczyk. Co ciekawe, w rolę żony Karola wcieliły się dwie aktorki. Początkowo, do 2001 roku, grała ją Agnieszka Pilaszewska, a w późniejszych odcinkach zastąpiła ją Katarzyna Żak. Widzowie pokochali również postaci drugoplanowe, takie jak złośliwa teściowa Karola, w którą wcieliła się Marta Lipińska, czy szef Krawczyka, Jan Marszałek, grany przez Marka Barbasiewicza.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Miodowych lat". Zobacz ich niesamowitą przemianę

Ostatni klaps na planie "Miodowych lat" padł w 2003 roku. Od tamtej pory minęły już ponad dwie dekady. Aktorzy, którzy bawili nas do łez, kontynuowali swoje kariery, tworząc wiele innych niezapomnianych ról w filmach i serialach. Czas jest jednak nieubłagany i przez te wszystkie lata gwiazdy kultowego sitcomu przeszły prawdziwe metamorfozy.

Jak dziś wyglądają Cezary Żak, Artur Barciś i pozostali członkowie obsady? Choć wciąż są aktywni zawodowo, czas odcisnął na nich swoje piętno, zmieniając ich wygląd i wizerunek. Niektórzy zmienili się nie do poznania, inni zdają się być odporni na upływ lat. Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii. Niektóre przemiany mogą was naprawdę zaskoczyć.