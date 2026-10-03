Justyna Steczkowska chwali się nie tylko długimi nogami. Ma figurę 20-latki!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-03 5:21

Justyna Steczkowska udowadnia, że seksapil nie zna wieku. W sierpniu skończyła 54 lata, a formy może jej pozazdrościć wiele sporo młodszych koleżanek z show-biznesu. Piosenkarka szczególnie chętnie chwali się swoimi długimi nogami!

Justyna Steczkowska: Najbardziej stylowa gwiazda w Polsce?

Justyna Steczkowska jest obecna w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia wydaje się, praktycznie się przez ten czas nie zmieniła. Artystka nieustannie zachwyca energią oraz wyglądem! 

Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia na widok zabójczej figury piosenkarki oraz jej podniebnych akrobacji.

Piosenkarka znana jest nie tylko ze swojego nieziemskiego głosu, ale również stylu. W każdej sytuacji wygląda jakby właśnie zeszła z wybiegu mody. Swoje stylizacje starannie dobiera.

Nie dla niej dresy i trampki. Stylowo wygląda zarówno na branżowych imprezach, jak i podczas podróży samolotem czy kąpieli w basenie.

Zobacz również: Długonoga Steczkowska kusi na potęgę. Jest tak gorąca, że wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach!

Justyna Steczkowska chętnie chwali się zgrabnymi nogami oraz zabójczą figurą

Polska diwa jest właścicielką jednych z najpiękniejszych nóg w polskim show-biznesie. Justyna Steczkowska jest tego świadoma i sama bardziej niż chętnie chwali się swoimi atutami. Niemal każda jej sceniczna kreacja odsłania zgrabne nogi artystki.

Steczkowska odsłania nie tylko nogi. Nie trzeba długo szukać, by znaleźć na jej Instagramie zdjęcia oraz nagrania, na których piosenkarka prezentuje się w niemal pełnej krasie. Ciuszki zrzuca na na wakacjach czy podczas sesji zdjęciowych.

Artystka od zawsze mogła pochwalić się niezwykle szczupłą sylwetką. Do tego jest ogromną miłośniczką aktywności fizycznej. Wielokrotnie podkreślała, że łączy treningi ze zbilansowaną dietą oraz naturalną suplementacją.

Zobacz również: Seksowna Justyna Steczkowska rozgrzała publiczność do czerwoności. W bieliźnie szalała na parkiecie!

Justyna Steczkowska w czarnym body na scenie. Na miniaturach obok w basenie i bikini. O jej figurze przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 42
Steczkowska czy Kayah? Czyj to przebój?
Pytanie 1 z 13
Która artystka jest "Dziewczyną Szamana"
Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Justyna Steczkowska