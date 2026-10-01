Bianka Chajzer ma 19 czy 20 lat? Filip wszystko wyjaśnił w ich drugim wspólnym podcaście! A ona pokazała dowód

Filip i Bianka Chajzerowie w drugim wspólnym podcaście. Dopiero co wzięli ślub!

19 września w Krakowie 41-letni Filip Chajzer (w listopadzie skończy 42 lata) poślubił 20-letnią Biankę (według niektórych doniesień ma mieć wciąż 19 lat). Ich relacja od początku budziła ogromne zainteresowanie, przede wszystkim ze względu pokoleniową różnicę wieku oraz zawrotne tempo, w jakim rozwijał się związek. Para poznała się na początku roku, dokładnie w połowie kutego, a już w maju doszło do zaręczyn. Zakochani większą część 7-miesięcznej znajomości spędzili na planowaniu ślubu!

Trzeba przyznać, że ich wysiłki miały doskonały efekt. Na ślubnym kobiercu Bianka zachwyciła klasyczną białą suknią, a Filip postawił na elegancki garnitur w prążki (w podcaście wyznał, że go uwielbia, a marynarkę nosi na co dzień). Ceremonia odbyła się w krakowskim kościele. Zabrakło na nim mamy panny młodej, a jej tata zniknął zaraz po oficjalnej części. Wesele miało więc kameralny charakter i bawili się na nim tylko najbliżsi młodych małżonków.

Wówczas mało kto wiedział, kim jest Bianka Chajzer, bo jej partner ukrywał jej twarz przed internautami. Jednak już kilka dni po zaślubinach ukochana dziennikarza zaczęła rozwijać własne konto na Instagramie, pojawiła się też w podcaście męża. Dzięki rozmowie widzowie mieli poznać ją lepiej, jednak zakochany po uszy Filip nieco przyćmił swoją wybrankę. 1 października postanowili spróbować drugi raz, nagrywając kolejny podcast. Co zdradzili? Tym razem pani Chajzer była dużo bardziej otwarta.

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Ile lat ma Bianka Chajzer? W końcu to wyjaśnili!

Od momentu, gdy małżonkowie przysięgli sobie miłość i wierność, trwa spór o wiek Bianki. Chajzer w wywiadach podkreślał, że jego partnerka ma 20 lat, tymczasem Pudelek obstaje przy tym, że dziewczyna jest o rok młodsza. Jedni i drudzy mówią o dowodach. Dziennikarz w rozmowie z Mateuszem Hładkim w programie TVN-u "Mówię Wam" stwierdził, że "naście" nie brzmi dobrze:

- Ta narracja, która została wytworzona, jak to "naście" brzmi... - mówił Chajzer. - Jakby była niepełnoletnia - dodał Hładki. - To dokładnie tak brzmi. I też ta hejterska narracja została w ten sposób przyjęta i nie ukrywam, że bardzo dużo krwi mi napsuła - stwierdził Filip Chajzer.

Gdy podcaster zachęcał w sieci do obejrzenia rozmowy z jego żoną, udostępnił fragment, z którego wynikało, że para znów wróci do tematu wieku. "Czas przyznać im rację co do wieku" - mówił Chajzer w nagraniu.

Jaka jest prawda?

W drugiej odsłonie podcastu Chajzerowie zdradzili, że Filip zapytał o wiek Bianki już przy pierwszym, przypadkowym spotkaniu w studiu nagrań. Wstydził się jednak zaproponować jej spotkanie i wysłał w tej sprawie Małgorzatę Ohme. Później pojawiło się pytanie od internautów: "Z którego rocznika jest Bianka?". Zakochani jednak zdecydowali się zostawić je na koniec. Tuż przed pożegnaniem się z widzami Bianka postanowiła pokazać dowód osobisty z datą urodzenia! To 10 lutego 2006 r. Żona Chajzera ma więc 20 lat.

Ja się zakradłem, wyjąłem sobie twój dowód i zrobiłem tak: ufff, dobrze - zdradził Filip.

Chajzer zrobił to tuż po spotkaniu promocyjnym książki "Szczęście na kreskę".

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