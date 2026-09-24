Bianka Chajzer wcale nie ma 20 lat? Wciąż ma być nastolatką! Różnica wieku? 23 lata

Co z tym wiekiem? Ile lat ma młoda i piękna żona Filipa Chajzera?

Gdy Filip poznał Biankę Gąsińską na początku 2026 roku i na jaw wyszła prawda o tym, że się spotykają, mówiono o zaskakująco młodym wieku nowej partnerki Chajzera. Wspominano, że tajemnicza blondynka ma zaledwie 19 lat! Gdy Kuba Wojewódzki w swoim programie wprost zapytał kolegę po fachu o to, czy jego ukochana jest 19- czy 20-latką, Chajzer odpowiedział:

20. Aż sam sprawdziłem dowód.

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Młody wiek partnerki sprawił, że na relację spadła niemała krytyka. Różnica wieku między zakochanymi miała wynosić aż 22 lata!

Nie wiem, dlaczego wylewa się na mnie wiadro pomyj. Nic nikomu nie zawiniłem. Jestem zwykłym gościem, który stara się żyć szczęśliwie. Dziewczyna ma 20 lat, precyzując. Jeśli to oburzające, to trudno - mówił Filip Plotkowi.

Teraz Pudelek oznajmił, że według dokumentów, do których dotarła redakcja, Bianka 20 lat... będzie miała na początku przyszłego roku, a ślub brała jeszcze jako nastolatka. Pudelkowi te wieści potwierdziło źródło zbliżone do rodziny Bianki.

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Różnica wieku? 23 lata

Jeśli Bianka 20 lat skończy w przyszłym roku, to oznacza, że jej mąż jest od niej starszy aż o 23 lata. W 2007 r., gdy miała urodzić się jego żona, Filip Chajzer był już ojcem. Jego syn, który jako 9-latek zginął w tragicznym wypadku, przyszedł na świat w 2006 r.

Zakochani są na zupełnie innych etapach życia - on ma za sobą dramatyczną stratę, walkę z depresją i uzależnieniem, wiele lat pracy przed kamerami, książkę, własny podcast, kilka poważnych związków, a obecnie wychowuje 9-letiego syna, ona dopiero wkracza w dorosłe życie. Mimo wszystko ta dwójka wydaje się dobrze rozumieć i naprawdę kochać. Nie może być inaczej, bo do ślubu doszło już po 7 miesiącach znajomości!

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