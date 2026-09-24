Tragiczna wieść. Nie żyje Katarzyna Zaczek z "Ktoś tu kłamie"

Ta smutna wiadomość poruszyła Polaków, ale przede wszystkim mieszkańców Bydgoszczy, gdzie działała Katarzyna Zaczek. Radna Rady Miasta Bydgoszczy zmarła w wieku zaledwie 34 lat. O jej śmierci poinformowano 23 września. Jak przekazano w mediach społecznościowych, kobieta od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek. Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Miała również doświadczenie aktorskie, wystąpiła w kilku filmach. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z nimi w bólu po stracie - czytamy na facebookowym profilu Rady Miasta Bydgoszczy.

Do wpisu dołączono czarno-białe zdjęcie Katarzyny, która odeszła zdecydowanie za wcześnie. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych wyrazów współczucia, a także wspomnień o zmarłej.

Zaczek pracowała jako radna, ale nie tylko. Szersza publiczność znała jej twarz z polskich seriali, w których grywała kilka lat temu, a także z produkcji TV4 "Ktoś tu kłamie". Wcielała się tam w rolę arbitra. Była dumna z tego, że udało jej się połączyć dwie pasje - aktorstwo i prawo.

To moje marzenie, połączyć te dwa zawody. (...) Z jednej strony mam szansę wykazać się jako mediator, arbiter, radca prawny, a z drugiej aktorka na planie filmowym - mówiła TV4.

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Katarzyna Zaczek nie żyje. Co się stało?

Aktorka i radna, a także prawniczka, kilka miesięcy przed śmiercią pokazała w sieci zdjęcie ze szpitala.

Drodzy, część z Was wie, że od roku pracę radnej przerywają mi pobyty w szpitalu. Tak jest i tym razem. Marcowa sesja RM może mnie ominąć, ale dowiedziałam się dzisiaj, że moja niedyspozycja wkrótce może się skończyć i będę mogła w pełni wrócić do obowiązków. Kwestia czasu i cierpliwość - pisała Zaczek.

Pół roku temu mówiła o nadziei na powrót do normalnego życia i pełnego zaangażowania w pracę samorządową - pobyty w szpitalu przerywały jej wykonywanie obowiązków radnej. Wiosną informowała, że liczy na to, iż leczenie pozwoli jej ponownie aktywnie uczestniczyć w sesjach rady. Na jej facebookowym profilu "Katarzyna Zaczek - bydgoska radna" nie pojawiło się już więcej wpisów - wszystko przez długą i ciężką chorobę szpiku kostnego. Ta pokonała Katarzynę pod koniec września 2026 r. Zaczek odeszła niespełna 3 miesiące przed swoimi 35. urodzinami.

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