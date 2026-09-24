To już pewne! Mandaryna i Michał Wiśniewski wystąpią razem w "Tańcu z Gwiazdami"

Wokalistka zalicza niezwykle udane występy w popularnym programie rozrywkowym telewizji Polsat. Ostatni taniec przyniósł jej oraz Krystianowi Rzymkiewiczowi miejsce na podium w głosowaniu jurorów. Sympatycy artystki czekają teraz na specjalną odsłonę tanecznego show z udziałem bliskich uczestników. Sama zainteresowana zapowiadała już podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji, że na parkiecie programu telewizyjnego na pewno pojawi się jej najstarszy syn Xavier, z którym planuje zaprezentować wspólny układ.

Bardzo bym chciała, żeby Xavier ze mną zatańczył, ale zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast, no... przed tym odcinkiem rodzinnym jeszcze są inne odcinki, więc zobaczymy - mówiła nam w sierpniu tego roku.

Mandaryna zamierza przełamać klątwę Michała Wiśniewskiego

Występ u boku potomka nie będzie jednak jedyną niespodzianką zaplanowaną przez uczestniczkę hitu stacji Polsat. Piosenkarka zdradziła w rozmowie z serwisem Eska.pl chęć powtórzenia sukcesu z odczarowaniem pechowej niebieskiej kreacji. Tym razem wokalistka postawiła sobie za punkt honoru przerwanie złej passy swojego byłego męża w formacie tanecznym, co może wywołać sporo emocji. Lider grupy Ich Troje ostatecznie wspomoże wokalnie partnerkę, mimo licznych zapowiedzi o braku takiego zamiaru.

Michał Wiśniewski zaśpiewa dla byłej żony w "Tańcu z Gwiazdami"

Zaskakująca decyzja wokalisty stoi w wyraźnej sprzeczności z jego oświadczeniami sprzed kilku tygodni. Gwiazdor muzyki popularnej ogłosił podczas jednego ze swoich koncertów brak jakichkolwiek szans na występ na rzecz tańczącej na parkiecie Marty Wiśniewskiej. Lider grupy Ich Troje mocno podkreślał swoją wieloletnią i fatalną w skutkach historię wizyt muzycznych na planie polsatowskiego show, z uwagi na powtarzające się po jego występach porażki tancerzy.

Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w "Tańcu z Gwiazdami" trzy razy. Oczywiście, ku*wa, nie tańczyć. Śpiewałem "A wszystko to, bo ciebie kocham", "Zawsze z tobą chciałbym być". Za każdym razem, jak wychodziłem i śpiewałem dla jakiejś pary, ta para odpadała. Ku*wa. Wszyscy więc mnie pytają, czy zaśpiewam dla Mandaryny. Nie, nie zaśpiewam. To by oznaczało błyskawiczne odpadnięcie z konkursu - powiedział, wywołując śmiech wśród publiczności.

Byli małżonkowie zdołali jednak wypracować sprytny kompromis, o czym uczestniczka show ze szczegółami opowiedziała w wywiadzie dla Eski. Znany piosenkarz zadba o oprawę muzyczną spektaklu Marty i Xaviera. Taka taktyka minimalizuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, ponieważ reguły telewizyjnego epizodu dedykowanego rodzinom rzadko przewidują wyeliminowanie pary z rywalizacji o kryształową kulę.

Tak zrobi właśnie [zaśpiewa]. Nie wiem, czy odczarujemy klątwę, bo w odcinku rodzinnym się nie odpada. (śmiech) Chociaż tego nie wiemy! Myślę, że akurat ten tydzień i ten odcinek będzie dla wszystkich jakąś taką wielką przyjemnością i trochę to ciśnienie się zluzuje, ponieważ będą nasi bliscy, którzy będą się z nami prezentować, bawić, tańczyć. Mamy nadzieję, że pokażemy to, co nam w trójkę w duszy gra. To jest taki wyjątkowy odcinek i jedyny moment na to, żeby pokazać siebie też inaczej - potwierdziła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz