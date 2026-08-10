Mandaryna podjęła decyzję w sprawie "Tańca z gwiazdami". Odrzuciła Michała Wiśniewskiego

Udział Marty Wiśniewskiej w tanecznym hicie Polsatu wywołał niemałe poruszenie, ponieważ celebrytka od lat działa w branży jako wykwalifikowana tancerka i właścicielka szkół tańca. Wielokrotnie zasiadała też w jury krajowych zawodów. Trzeba jednak pamiętać, że kroków nowoczesnych nie da się łatwo przełożyć na klasyczny styl towarzyski. Mandaryna będzie musiała zrezygnować z wygodnych dresów i sportowego obuwia na rzecz skąpych kreacji oraz szpilek. Odpowiedź na pytanie o jej formę na parkiecie poznamy już 6 września, kiedy to wyemitowany zostanie premierowy odcinek programu.

Michał Wiśniewski znów jest z Mandaryną

Obecnie o artystce mówi się bardzo dużo również w kontekście jej odżywającego życia prywatnego. Po 21 latach od głośnego rozwodu Marta Wiśniewska zdecydowała się na powrót do Michała Wiśniewskiego. Ten nieoczekiwany zwrot akcji zaszokował nie tylko sympatyków pary, ale też ich wspólne dzieci. Xavier i Fabienne rzekomo sami zorientowali się, że między rodzicami znów coś iskrzy. Kiedy dziennikarz Eski zapytał wokalistkę o wymarzonego partnera do rodzinnego odcinka tanecznego show, kategorycznie odrzuciła lidera Ich Troje, napominając o jego specyficznej klątwie.

Michał Wiśniewski przynosi pecha w "Tańcu z gwiazdami"

Podczas jednego z niedawnych koncertów swojego zespołu piosenkarz zarzekał się, że nie wystąpi wokalnie dla swojej ukochanej w formacie telewizyjnym. Historia pokazuje bowiem, że każda para, dla której muzyk śpiewał w studiu na żywo, szybko żegnała się z dalszą rywalizacją.

Zauważ taką przypadłość. Śpiewałem w "Tańcu z gwiazdami" trzykrotnie. Śpiewałem. Zawsze odmawiałem udziału. Za każdym razem, jak zaśpiewałem, to para odpadała, więc chyba nie chcielibyście mnie w jury. Generalnie raczej nie przynoszę tam szczęścia specjalnie. Jak para słyszy, że Michał Wiśniewski przychodzi dla nich zaśpiewać, to jest blady strach, no i słusznie - powiedział w rozmowie z Eską.

Gwiazda potwierdziła w wywiadzie dla serwisu Eska.pl, że doskonale zdaje sobie sprawę z telewizyjnego fatum ciążącego nad występami muzyka.

Słyszałam, że za każdym razem, jak się pojawia i śpiewa, to ta para odpada. Tak, tak. Dlatego zamknę go w domu bardzo głęboko, wyrzucę klucz i powiem: "nawet nie wystawiaj nosa!" - powiedziała w rozmowie.

Mandaryna planuje występ z synem Xavierem

Tancerka bez wahania wyjawiła, że najbardziej chciałaby zaprezentować się na parkiecie u boku swojego syna, Xaviera. Przypomniała jednak bardzo trzeźwo, że aby zrealizować ten cel, musi najpierw utrzymać się w początkowych etapach rywalizacji.

Nie zastanawiałam się... Znaczy, nie mogę powiedzieć, że się nie zastanawiałam. Bardzo bym chciała, żeby Xavier ze mną zatańczył, ale zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast, no... przed tym odcinkiem rodzinnym jeszcze są inne odcinki, więc zobaczymy.

Będą łzy w "Tańcu z gwiazdami". Mandaryna rozliczy się z przeszłością?