Nie żyje aktorka z "Barw szczęścia". Poruszające słowa Łukasza Schreibera. "Chciała zmieniać świat na lepszy"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-23 17:03

Bardzo smutne wieści napłynęły do nas z Bydgoszczy. W wieku zaledwie 34 lat odeszła od nas Katarzyna Zaczek, aktorka znana publiczności m.in. z serialu "Barwy szczęścia" i radna tegoż miasta. Artystka w ostatnim czasie zmagała się z poważną chorobą. Jej śmiercią wyraźnie poruszony był m.in. Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus. Na swoim Instagramie opublikował on poruszające pożegnanie Katarzyny Zaczek.

Aktorka Katarzyna Zaczek. Na miniaturze Łukasz Schreiber. O pożegnaniu radnej z Bydgoszczy przeczytasz na SE.
Autor: Jacek Kurnikowski/AKPA & Paweł Skraba/Super Express/ AKPA

Śmierć Katarzyny Zaczek 

W środę, 23 września, polskie media obiegła niezwykle smutna wiadomość. W wieku zaledwie 34 lat odeszła Katarzyna Zaczek – utalentowana aktorka i radna w Bydgoszczy.Publiczność kojarzyła ją przede wszystkim z ról w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Leśniczówka", "Korona królów". Jednak Katarzyna Zaczek nie ograniczała się wyłącznie do sceny i ekranu. Była osobą o wielu pasjach i ogromnym zaangażowaniu społecznym. Z powodzeniem spełniała się również jako radna, aktywnie działając na rzecz lokalnej społeczności i mieszkańców, a także jako dziennikarka. Niestety, jej pełne pasji życie przerwała nagła i ciężka choroba, z którą aktorka mierzyła się w ostatnich miesiącach. To właśnie z powodu poważnych problemów zdrowotnych Katarzyna Zaczek podjęła trudną decyzję o wycofaniu się z publicznego życia i występów telewizyjnych.

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Oficjalne potwierdzenie tej tragicznej informacji nadeszło od Rady Miasta Bydgoszczy, która w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych pożegnała swoją radną. - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek. Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat po długiej i ciężkiej chorobie – czytamy w oświadczeniu. Samorządowcy wyrazili również głębokie współczucie dla Rodziny, Bliskich i Przyjaciół zmarłej, łącząc się z nimi w bólu po tak wielkiej i przedwczesnej stracie.

Łukasz Schreiber żegna aktorkę

Aktorkę pożegnał na Instagramie Łukasz Schreiber. - Bardzo smuta informacja. Nie żyje Katarzyna Zaczek, Radna Miasta Bydgoszczy. Angażowała  się w sprawy publiczne, chciała zmieniać świat na lepszy. Niestety, choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko. Cześć Jej pamięci! - napisał, wyraźnie poruszony.

2026_05_07_Poranny Ring VOD Łukasz Schreiber
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