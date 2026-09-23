Donald Tusk wziął udział w dyskusji o nowej "Lalce". Zareagowała nawet Magdalena Cielecka

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-23 12:25

Ostatnie adaptacje klasycznej powieści Bolesława Prusa, "Lalka", stały się tematem publicznej dyskusji, do której dołączył premier Donald Tusk. Jego wypowiedź na temat serialu Netfliksa spotkała się z szybką reakcją aktorki Magdaleny Cieleckiej, która w mediach społecznościowych wyraziła swoje poparcie dla stanowiska szefa rządu.

Uśmiechnięty premier Donald Tusk w marynarce. O jego opinii na temat serialu Lalka przeczytasz na SE.
Autor: MARCIN WZIONTEK/SUPER EXPRESS
  • Premier Donald Tusk publicznie skomentował serialową adaptację "Lalki" na Netfliksie, wyrażając pozytywną opinię o produkcji i podkreślając wartość ogólnonarodowej dyskusji na temat książki i jej adaptacji.
  • Magdalena Cielecka, znana aktorka, zareagowała na słowa premiera, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych i wyrażając swoje poparcie dla jego stanowiska.
  • Nowe adaptacje "Lalki" wywołały szeroką dyskusję społeczną, zróżnicowane opinie i zainteresowanie zarówno wśród publiczności, jak i osób publicznych.

W ostatnich miesiącach polska scena kulturalna z uwagą śledziła zapowiedzi dwóch nowych adaptacji ikonicznej powieści Bolesława Prusa, "Lalka". Pierwsza z nich, serial w reżyserii Pawła Maślony, zadebiutowała na platformie Netflix 16 września. Równocześnie, pełnometrażowa produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego ma trafić do kin pod koniec bieżącego miesiąca.

Premiera serialu Netfliksa, z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych, wywołała natychmiastową falę dyskusji wśród publiczności i osobistości ze świata kultury. Opinie na temat produkcji były zróżnicowane, od entuzjastycznych po krytyczne, co świadczyło o silnych emocjach towarzyszących interpretacji tak ważnego dzieła literackiego.

Wypowiedź Donalda Tuska

W kontekście tych debat, do dyskusji włączył się premier Donald Tusk, który publicznie odniósł się do adaptacji serialowej. Szef rządu przyznał, że miał okazję obejrzeć produkcję.

- Kocham "Lalkę" Prusa, podoba mi się serial, a najbardziej cieszę się, że cały niemal naród dyskutuje o książce i jej adaptacji. Każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam: nie pozabijajmy się przy tej okazji - napisał.

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Słowa premiera szybko zyskały rozgłos w przestrzeni internetowej. Serwis goniec.pl opublikował grafikę zawierającą wypowiedź Donalda Tuska, którą następnie udostępniła aktorka Magdalena Cielecka na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Aktorka opatrzyła udostępniony post krótkim komentarzem: "Z Donaldem Tuskiem" Do wypowiedzi dołączyła również uśmiechnięty emotikon oraz naklejkę z napisem "Omg!", co zostało odebrane jako jednoznaczne poparcie dla stanowiska premiera w kwestii dyskusji o adaptacji "Lalki".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

W takich warunkach mieszka Donald Tusk
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