Donald Tusk wziął udział w dyskusji o nowej "Lalce". Zareagowała nawet Magdalena Cielecka

Premier Donald Tusk publicznie skomentował serialową adaptację "Lalki" na Netfliksie, wyrażając pozytywną opinię o produkcji i podkreślając wartość ogólnonarodowej dyskusji na temat książki i jej adaptacji.

Magdalena Cielecka, znana aktorka, zareagowała na słowa premiera, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych i wyrażając swoje poparcie dla jego stanowiska.

Nowe adaptacje "Lalki" wywołały szeroką dyskusję społeczną, zróżnicowane opinie i zainteresowanie zarówno wśród publiczności, jak i osób publicznych.

W ostatnich miesiącach polska scena kulturalna z uwagą śledziła zapowiedzi dwóch nowych adaptacji ikonicznej powieści Bolesława Prusa, "Lalka". Pierwsza z nich, serial w reżyserii Pawła Maślony, zadebiutowała na platformie Netflix 16 września. Równocześnie, pełnometrażowa produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego ma trafić do kin pod koniec bieżącego miesiąca.

Premiera serialu Netfliksa, z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych, wywołała natychmiastową falę dyskusji wśród publiczności i osobistości ze świata kultury. Opinie na temat produkcji były zróżnicowane, od entuzjastycznych po krytyczne, co świadczyło o silnych emocjach towarzyszących interpretacji tak ważnego dzieła literackiego.

Wypowiedź Donalda Tuska

W kontekście tych debat, do dyskusji włączył się premier Donald Tusk, który publicznie odniósł się do adaptacji serialowej. Szef rządu przyznał, że miał okazję obejrzeć produkcję.

- Kocham "Lalkę" Prusa, podoba mi się serial, a najbardziej cieszę się, że cały niemal naród dyskutuje o książce i jej adaptacji. Każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam: nie pozabijajmy się przy tej okazji - napisał.

Słowa premiera szybko zyskały rozgłos w przestrzeni internetowej. Serwis goniec.pl opublikował grafikę zawierającą wypowiedź Donalda Tuska, którą następnie udostępniła aktorka Magdalena Cielecka na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Aktorka opatrzyła udostępniony post krótkim komentarzem: "Z Donaldem Tuskiem" Do wypowiedzi dołączyła również uśmiechnięty emotikon oraz naklejkę z napisem "Omg!", co zostało odebrane jako jednoznaczne poparcie dla stanowiska premiera w kwestii dyskusji o adaptacji "Lalki".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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